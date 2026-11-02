„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul operațiunii „JUPITER 6”, în cursul zilei de astăzi, 2 noiembrie 2026, sunt desfășurate 39 de acțiuni operative, fiind puse în aplicare 202 de mandate de percheziție domiciliară și 23 de mandate de aducere, în municipiul București și în mai multe județe din țară”, transmit autoritățile.

Anchetele vizează fapte precum evaziunea fiscală, spălarea banilor, contrabanda, înșelăciunea, furtul calificat, corupția, infracțiunile sexuale împotriva minorilor, braconajul, tăierile ilegale de arbori și încălcarea regimului armelor și munițiilor.

Prejudiciile estimate de anchetatori se ridică la peste 15,1 milioane de lei și 1,52 milioane de euro.

„Perchezițiile vizează identificarea și ridicarea de documente contabile și financiar-fiscale, înscrisuri, dispozitive electronice și medii de stocare a datelor, arme și muniții deținute ilegal, materiale explozive, articole pirotehnice, bunuri provenite din activități infracționale, precum și orice alte mijloace materiale de probă utile pentru soluționarea cauzelor instrumentate. Totodată, se urmărește identificarea și indisponibilizarea bunurilor dobândite prin săvârșirea infracțiunilor, precum și instituirea măsurilor asigurătorii necesare pentru recuperarea prejudiciilor cauzate și garantarea reparării pagubelor produse prin activitatea infracțională”, arată comunicatul.

Perchezițiile nu reprezintă, în sine, o dovadă a vinovăției, subliniază autoritățile.