În plus, sunt și 363 de noi plângeri penale depuse de persoane fizice și juridice vătămate.

„La data de 19 octombrie 2026, prin ordonanţă, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus luarea măsurii sechestrului asigurător asupra a 184 de imobile (155 apartamente, 8 parcări, 4 spaţii comerciale, un subsol şi 2 boxe, nefinalizate) şi 14 terenuri, evaluate la suma de 12.038.908,96 euro, conform grilelor notariale, până la concurenţa sumei de 58 milioane de euro, toate aparţinând unor societăţi comerciale cercetate într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată”, anunță DIICOT, marți, într-un comunicat de presă.

Măsura se înscrie în continuarea activităților de urmărire penală, având în vedere extinderile dispuse la datele de 10 octombrie 2025 și 18 august 2026. Acestea corespund unui număr de 363 de plângeri penale noi, prejudiciul reclamat cumulat depășind 58 de milioane de euro, arată sursa citată.

Dosarul „Nordis” a cunoscut mai multe extinderi. În luna august, ancheta a fost lărgită în cazul a 11 persoane inițial reținute, printre care fostul deputat PSD Laura Vicol și soțul său, omul de afaceri Vladimir Ciorbă, pentru infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.

Potrivit DIICOT, măsura sechestrului îi vizează pe administratorii grupului de firme inculpați, precum și patru societăți comerciale urmărite penal pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în baza unor acte materiale noi. Astfel, 50 de noi plângeri au fost depuse de 109 păgubiți, prejudiciul suplimentar depășind 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.

Anterior, în octombrie 2025, ancheta fusese extinsă după primirea a 300 de noi plângeri, numărul victimelor ajungând până atunci la 850 de persoane.