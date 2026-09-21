Procurorii DIICOT vorbesc despre un mecanism complex de înșelăciune pus la cale de Călin Georgescu, considerat liderul grupului organizat, și dus la îndeplinire cu ajutorul unui om de afaceri din Constanța și al unui cetățean italian, cercetat penal și în țara natală.

Cei trei suspecți acuzați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave i-au adus un prejudiciu de peste un milion de euro unui om de afeceri din Buzău. De la plângere lui a pornit acest dosar.

Cei trei vizați în dosar de procurorii DIICOT, Călin Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen și italianul Massimiliano Arena, ar fi pus la cale un mecanism de înșelăciune în care victimă a fost omul de afaceri din Buzău, Răzvan Leu.

În 2021 a avut loc contactul inițial între Răzvan Leu, partea vătămată și Călin Georgescu. Le-a făcut cunoștință preotul Ion Negoescu, fost ofițer MAI, audiat ca martor în dosarul DIICOT.

„Mi-au plăcut hotărârea, povestea și planurile sale. Asemenea mie, după cum ați văzut, milioane de români au avut încredere în Călin Georgescu. Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Am fost înșelat cu suma de 1.100.000 euro", a transmis Răzvan Leu printr-o declaratie pentru presă.

A confirmat și faptul că el este cel care a depus plângere împotriva lui Georgescu în ianuarie 2024.

Complicele lui Călin Georgescu are firme și în domeniul Apărării

Ion Negoescu ar fi declarat că Răzvan Leu l-a întâlnit pe omul de afaceri Ionel Rusen datorită lui Călin Georgescu.

Rusen, care are firme din domeniul imobiliar, transport naval, dar și industria de apărare, l-ar fi recomandat la rândul lui ca finanțator pe italianul Massimiliano Arena, directorul Wealth Bank.

Este vorba despre o instituție bancară din Marea Britanie care, potrivit DIICOT, are însă sediul în Uniunea Comorelor, un stat insular din Oceanul Indian. Date din registrul britanic al companiilor arată ca Rusen a preluat chiar controlul unei companii deținute de Arena.

Răzvan Leu își dorea să obțină 6 milioane de euro - linie de credit pentru investiții în afaceri. Pentru acești bani i s-ar fi cerut o garanție de un milion de euro. A depus-o și a plusat cu încă 100.000 de euro pentru majorarea liniei de credit la 15 milioane de euro.

Pentru ca afacerea să pară cât se poate de credibilă, spun anchetatorii, au avut loc mai multe întâlniri în România, în județul Argeș și în Marea Britanie, între Răzvan Leu și viitorul finanțator, unde a fost semnat inclusiv contractul de creditare.

Așadar, Leu a transferat în total 1.100.000 de euro în contul unei companii deschis la o bancă elvețiană. Compania era însă înregistrată în Commonwealth of Dominica.

Finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, parte a mecanismului de înșelăciune

I-ar fi fost prezentata explicit și destinația banilor transferați: o afacere cu materiale prețioase și finanțarea campaniei electorale pentru Călin Georgescu.

Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT: „Un alt element relevant este destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma depusă cu titlu de garanție, după obținerea finanțării și recuperarea acesteia. Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”.

Leu a mai declarat că ulterior ar fi primit ordine de plată falsificate și alte documente, care ar fi trebuit să îi dovedeacă faptul că urma să primească linia de credit.

În timp ce Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost aduși la audieri de DIICOT, Massimiliano Arena este în Italia, acolo unde este implicat, conform presei din peninsulă, și în alte anchete penale.

În funcție de probele adunate, procurorii DIICOT ar putea cere arestarea lui în lipsă și emiterea unui mandat europen de arestare.