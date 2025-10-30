Câteva minute pot schimba totul. Cum recunoști un accident vascular cerebral

Recunoașterea semnelor unui accident vascular cerebral reprezintă primul pas pentru salvarea unui pacient.

Este extrem de important ca persoana care sună la 112 să specifice operatorului că există suspiciunea de AVC, astfel încât cazul să fie tratat cu prioritate. Apoi, dispeceratul trebuie să activeze codul și să anunțe cel mai apropiat spital în care pacientul poate primi îngrijirile necesare. Pentru că bolnavul nu trebuie dus la orice spital, ci în unități sanitare în care i se poate face, pentru început, tromboliză.

Dr. Bogdan Oprița, șeful UPU SMURD Floreasca: „Ajunge echipajul acolo, constată în baza examenului obiectiv, eventual dacă există și cauze antecedente, îl preia, anunță dispeceratul. Echipa compusă din neurolog și medic de urgență îl așteaptă de la sosire, este examinat rapid, este dus la tomograf.

La noi, tomografele se fac cam în 15 minute, pentru că de foarte multe ori ducem pacientul la tomograf concomitent cu înregistrarea lui. Echipa ambulanței rămâne să înregistreze pacientul, iar noi ne ducem deja cu el spre CT. Există o mare deschidere și a colegilor de la imagistică, iar timpul este redus foarte mult până când putem să inițiem terapia trombolitică”.

Dacă pacientul are o asimetrie facială, dacă nu își mișcă o mână sau un picior, dacă nu vorbește corect sau nu vorbește deloc – oricare dintre aceste semne poate însemna un AVC, și atunci este necesar ca pacientul să ajungă la spital.”

Oamenii se întreabă de multe ori de ce nu pot ajuta mai mult echipajele de la ambulanță sau SMURD.

Dr. Bogdan Oprița, șeful UPU SMURD Floreasca: „Pacientul cu AVC nu poate primi tratament înainte de a se stabili ce fel de AVC este – ischemic, adică este înfundat vasul de sânge din cap, sau hemoragic. Iar acest lucru se stabilește doar prin efectuarea unui computer tomograf. De aceea pacientul trebuie să ajungă la spital.”

