Câteva minute pot schimba totul. Cum recunoști un accident vascular cerebral

Doctor de bine
30-10-2025 | 08:50
×
Codul embed a fost copiat

Recunoașterea semnelor unui accident vascular cerebral reprezintă primul pas pentru salvarea unui pacient.

autor
Liliana Curea

Este extrem de important ca persoana care sună la 112 să specifice operatorului că există suspiciunea de AVC, astfel încât cazul să fie tratat cu prioritate. Apoi, dispeceratul trebuie să activeze codul și să anunțe cel mai apropiat spital în care pacientul poate primi îngrijirile necesare. Pentru că bolnavul nu trebuie dus la orice spital, ci în unități sanitare în care i se poate face, pentru început, tromboliză.

Dr. Bogdan Oprița, șeful UPU SMURD Floreasca: „Ajunge echipajul acolo, constată în baza examenului obiectiv, eventual dacă există și cauze antecedente, îl preia, anunță dispeceratul. Echipa compusă din neurolog și medic de urgență îl așteaptă de la sosire, este examinat rapid, este dus la tomograf.

La noi, tomografele se fac cam în 15 minute, pentru că de foarte multe ori ducem pacientul la tomograf concomitent cu înregistrarea lui. Echipa ambulanței rămâne să înregistreze pacientul, iar noi ne ducem deja cu el spre CT. Există o mare deschidere și a colegilor de la imagistică, iar timpul este redus foarte mult până când putem să inițiem terapia trombolitică”.

Dacă pacientul are o asimetrie facială, dacă nu își mișcă o mână sau un picior, dacă nu vorbește corect sau nu vorbește deloc – oricare dintre aceste semne poate însemna un AVC, și atunci este necesar ca pacientul să ajungă la spital.”

Citește și
ficat, colesterol
Colesterolul produs de ficat poate fi redus cu statine. Este principalul factor pentru infarct și AVC

Oamenii se întreabă de multe ori de ce nu pot ajuta mai mult echipajele de la ambulanță sau SMURD.

Dr. Bogdan Oprița, șeful UPU SMURD Floreasca: „Pacientul cu AVC nu poate primi tratament înainte de a se stabili ce fel de AVC este – ischemic, adică este înfundat vasul de sânge din cap, sau hemoragic. Iar acest lucru se stabilește doar prin efectuarea unui computer tomograf. De aceea pacientul trebuie să ajungă la spital.”

Un angajat de la Distrigaz Sud Rețele și doi de la o firmă privată au fost reținuți în cazul exploziei din Rahova

Sursa: Pro TV

Etichete: avc, smurd, pacienti, sanatate,

Dată publicare: 30-10-2025 08:45

Articol recomandat de sport.ro
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Citește și...
O companie aeriană trebuie să-i plătească 11 milioane de dolari unui pasager care a făcut AVC în timpul zborului
Stiri externe
O companie aeriană trebuie să-i plătească 11 milioane de dolari unui pasager care a făcut AVC în timpul zborului

Compania American Airlines a fost condamnată să plătească peste 11 milioane de dolari despăgubiri unui pasager care a suferit un accident vascular cerebral (AVC) în timpul unui zbor internațional, scrie Business Insider.

Colesterolul produs de ficat poate fi redus cu statine. Este principalul factor pentru infarct și AVC
Doctor de bine
Colesterolul produs de ficat poate fi redus cu statine. Este principalul factor pentru infarct și AVC

Ficatul produce colesterol, iar ce produce ficatul, în exces, inclusiv din motive genetice poate fi atacat cu medicamente.

Afecțiunea de care suferă milioane de oameni după pandemia de Covid. Efectele sunt grave, comparabile cu Parkinson și AVC
Stiri Sanatate
Afecțiunea de care suferă milioane de oameni după pandemia de Covid. Efectele sunt grave, comparabile cu Parkinson și AVC

Covid-ul de lungă durată afectează milioane de oameni la nivel global, reducând semnificativ calitatea vieții. Simptomele, pot persista luni sau chiar ani, având un impact comparabil cu afecțiuni grave precum Parkinson sau AVC, potrivit unui nou studiu.

Recomandări
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Octombrie 2025

45:31

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28