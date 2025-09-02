Furtuna tropicală Lorena a provocat pagube în Mexic. Au fost rafale de vânt de 95 km/h și valuri de peste trei metri

Furtuna tropicală Lorena, al 12-lea ciclon din acest sezon, s-a format marţi în Oceanul Pacific, în largul coastelor statului Colima, în nord-vestul Mexicului, conform Serviciului Naţional de Meteorologie (SMN), transmite agenţia EFE.

SMN a explicat, într-un buletin informativ, că la ora locală 09:15 (15:15 GMT) depresiunea tropicală Doce-E s-a intensificat şi s-a transformat în furtuna tropicală Lorena, în nord-estul Oceanului Pacific.

Centrul furtunii Lorena se afla la aproximativ 385 km vest de Manzanillo, Colima, şi la 550 km sud-est de Cabo San Lucas, în Baja California Sur.

SMN a precizat că furtuna era însoţită de vânturi maxime susţinute de 75 km/h şi rafale de 95 km/h şi se deplasa cu 22 km/h în direcţie nord-vestică.

Furtuna va aduce ploi foarte intense (75-150 mm) în Baja California Sur, Sinaloa şi Nayarit şi intense (50-75 mm) în Jalisco, Colima şi Michoacán, conform SMN.

Serviciul de meteorologie a prognozat, de asemenea, valuri înalte de până la 3,5 metri pe coastele din Baja California Sur, Jalisco, Colima şi Michoacán.

Autorităţile au îndemnat populaţia să îşi ia măsuri de precauţie extreme în contextul vântului puternic şi a valurilor înalte şi să respecte recomandările emise de Sistemul Naţional de Protecţie Civilă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













