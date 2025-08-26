Taifun puternic în Vietnam. Țările vizate acum de ciclon

Stiri externe
26-08-2025 | 08:50
Un taifun, cu rafale de vânt de peste 130 de kilometri pe oră și valuri de aproape 10 metri, s-a năpustit asupra Vietnamului.

Cel puțin o persoană a murit și alte opt au fost rănite în Vietnam. Zonele de coastă din nord sunt inundate, iar sute de case au rămas fără curent electric.

600.000 de oameni au fost avertizați să-și părăsească locuințele și să găsească locuri sigure de adăpost, mai ales că urgia se îndreaptă acum spre centrul țării.

Guvernul a mobilizat preventiv peste 16.000 de soldați. Școlile și instituțiile publice din zonele afectate au fost închise și, momentan, avioanele nu decolează de pe două aeroporturi.

Este cel mai puternic taifun care răvășește Vietnamul de la începutul anului. Potrivit meteorologilor, ciclonul va ajunge în zilele următoare în Laos și în nordul Thailandei.

Barcă
Tragedie în Vietnam. Cel puțin 34 de persoane, între care opt copii, au murit în Golful Ha Long. Ce s-a întâmplat

