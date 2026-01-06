APCR critică decizia de neplată a primei zile de concediu medical. „Este pâinea pe o săptămână”

Stiri Sanatate
06-01-2026 | 16:39
pacienti spital
Inquam

APCR susţine că decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical „loveşte nediferenţiat şi nedrept" în pacienţii oncologici, în cei cu boli cronice grave şi pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate.

autor
Sabrina Saghin

Asociaţia Pacienţilor Cronici din România (APCR) solicită, într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, exceptarea pacienţilor cronici şi oncologici din programele naţionale de la această măsură, o abordare diferenţiată, bazată pe criterii medicale şi sociale, dialog real cu organizaţiile de pacienţi înainte de adoptarea unor decizii cu impact profund uman.

APCR cere tratament diferențiat

„Vă scriu în numele pacienţilor cronici din România - oameni care nu cer privilegii, ci respect, demnitate şi echitate. Decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical, justificată prin dorinţa de a combate concediile medicale fictive, loveşte nediferenţiat şi nedrept exact în cei mai vulnerabili dintre cetăţeni: pacienţii oncologici, pacienţii cu boli cronice grave, pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate. Aceşti oameni nu sunt 'suspecţi', nu sunt 'oportunişti', nu sunt 'statistici', sunt pacienţi cu diagnostice clare, documentate şi monitorizate de statul român, care se luptă zilnic nu doar cu boala, ci şi cu limitele financiare impuse de aceasta", se arată în scrisoare semnată de preşedintele APCR, Cezar Irimia.

El se întreabă de ce „sunt sancţionaţi colectiv cei care sunt deja în evidenţa sistemului, în timp ce problema reală - controlul şi sancţionarea abuzurilor punctuale - rămâne nerezolvată".

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a motivat decizia de a nu mai fi plătită prima zi de concediu medical ca o necesitate strictă de a preveni concediile medicale fictive.

Citește și
Medic
Concediile medicale au scăzut semnificativ în prima jumătate a anului. Economie de 100 de milioane de euro la buget

O zi neplătită înseamnă pierderi reale

„Pentru un pacient oncologic, pentru un bolnav cronic aflat în tratament continuu, o zi de concediu medical neplătită nu este o corecţie administrativă. Este pâinea pe o săptămână. Este un medicament amânat. Este o factură neachitată. Este o umilinţă în plus, peste suferinţa deja existentă. Vă întrebăm deschis şi onest: De ce trebuie să plătească pacientul cinstit pentru greşelile altora? De ce sunt sancţionaţi colectiv cei care sunt deja în evidenţa sistemului, în timp ce problema reală - controlul şi sancţionarea abuzurilor punctuale - rămâne nerezolvată? Combaterea fraudei nu se face prin pedepsirea bolnavilor reali, iar un stat responsabil îi protejează pe cei slabi şi îi sancţionează pe cei care trişează, nu inversează povara", a transmis Irimia.

APCR menţionează că „politicile publice nu sunt doar cifre şi bugete, ci ar trebui sa fie despre şi pentru oameni".

„Un stat care îşi pedepseşte bolnavii pentru a-şi corecta disfuncţiile interne nu este un stat puternic, ci unul care îşi abandonează cetăţenii exact atunci când au mai mare nevoie de protecţie", se încheie scrisoarea, semnată cu speranţa că „nedreptatea va fi corectată".

Sursa: Agerpres

Etichete: concediu, pacienti, concediu medical, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 06-01-2026 16:30

Articol recomandat de sport.ro
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Citește și...
Reformă majoră a concediilor medicale: angajatorul va plăti 5 zile. Ce se întâmplă cu prima zi
Stiri actuale
Reformă majoră a concediilor medicale: angajatorul va plăti 5 zile. Ce se întâmplă cu prima zi

Angajatorul va suporta plata a cinci zile de concediu medical, de la 1 februarie 2026, iar prima zi de concediu este diminuată de la plată. Guvernul a adoptat, în ședința de marți seara, o ordonanță de urgență în acest sens.

Concediile medicale au scăzut semnificativ în prima jumătate a anului. Economie de 100 de milioane de euro la buget
Stiri Sanatate
Concediile medicale au scăzut semnificativ în prima jumătate a anului. Economie de 100 de milioane de euro la buget

Numărul zilelor de concediu medical a scăzut semnificativ în primele șase luni ale anului, iar acest lucru, spun autoritățile, a adus o economie de peste 100 de milioane de lei la bugetul de stat.

Doctorița din Timiș care a luat 32 de șpăgi, în arest la domiciliu. Încasa și 800 de euro pentru un concediu medical
Stiri Justitie
Doctorița din Timiș care a luat 32 de șpăgi, în arest la domiciliu. Încasa și 800 de euro pentru un concediu medical

Doctorița de la Spitalul Orășenesc Făget, județul Timiș, va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Decizia a fost luată de magistraţii de la Tribunalul Timiş.  

Recomandări
Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina
Stiri externe
Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina

Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor include „obligații cu caracter obligatoriu” în cazul unui nou atac armat din partea Rusiei, au decis, marți, la Paris, liderii Uniunii Europene împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Suveranism monetar” într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”
Stiri externe
„Suveranism monetar” într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa”

În satul bulgăresc Nevestino, tranziția la euro s-a lovit de un obstacol, după ce singurul bancomat din localitate, situat la intrarea în clădirea Primăriei, a rămas deja fără numerar.

Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ

Meteorologii ANM anunță că în următoarele zile în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații însemnate, cu acumulări de apă de 10-40 l/mp.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Ianuarie 2026

48:58

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Ianuarie 2026

01:46:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
5 Ianuarie 2026

01:29:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28