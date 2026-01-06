Surse: Nicușor Dan va negocia cu PSD, PNL, USR și UDMR numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete

Surse politice au precizat pentru Știrile Pro TV că președintele Nicușor Dan urmează să negocieze cu PSD, PNL, USR și UDMR, în perioada următoare, numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete.

 

Cristian Matei

Conform surselor citate, negocieri cu PSD - cel mai important partid parlamentar - vor viza ”șase-șapte funcții de conducere în parchete”.

Astfel, procedura va fi declanșată de ministrul Justiției peste aproximativ o săptămână sau două, apoi va urma o negociere cu PSD, mai spun sursele politice.

Termenul pentru depunerea candidaturilor este de 40 de zile.

De asemenea, cel mai probabil, șefii serviciilor secrete vor fi discutați la pachet cu șefii parchetelor.

Prioritățile președintelui Nicusor Dan sunt numirile șefilor de la SRI și DNA, mai spun sursele.

După propunerile făcute de ministrul Justiției va urma avizul consultativ al CSM și decizia finală a președintelui României.

Declanșarea procedurii pentru șefii parchetelor ar avea loc la o lună după consultările de la Palatul Cotroceni provocate de scandalul despre situația din justiție.

