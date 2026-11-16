Totul ar fi pornit după ce suspectul i-a furat bicicleta, iar bărbatul a încercat să și-o recupereze și a fost bătut și înjurat.

Corespondent ȘtirileProTV: Victima, un bărbat de 35 de ani, intrase într-un magazin să își facă cumpărăturile și își lăsase bicicleta sprijinită de un perete la intrare. În momentul în care era la casa de marcat și aștepta să plătească, a observat că cineva a urcat pe bicicleta lui și a luat-o la fugă, gest care a fost surprins și de o cameră de supraveghere. În speranța că își va recupera bunul, cetățeanul din Sri Lanka a luat-o la fugă după el, dar a urmat o răfuială între cei doi. S-au îmbrâncit, s-au lovit, și o angajată de la supermarket care a încercat să intervină a fost și cea care a sunat la 112. Unul dintre martori spunea că în timpul agresiunii, victima s-ar fi lovit la cap, un echipaj medical sosit la fața locului i-a acordat îngrijiri medicale, însă acesta a refuzat să fie transportat la spital. Cât despre agresor, deși a fugit imediat de acolo, el a fost identificat câteva ore mai târziu și astăzi a fost prins de polițiști. Vorbim despre un tânăr de 20 de ani care ar mai fi făcut astfel de gesturi, oamenii din zonă spuneau că multe dintre aceste incidente s-ar fi întâmplat pe fondul consumului de droguri. O anchetă urmează să stabilească acest lucru. Deocamdată, el este cercetat pentru tâlhărie calificată.