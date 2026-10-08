De această dată, procurorii DIICOT îl acuză de amenințări comise în scop terorist.

Ofițerii SRI au descoperit că, în timp ce era judecat pentru vechea agresiune, ar fi amenințat pe platformele sociale membri ai comunității evreiești și rome. Dar și că va distruge o sinagogă.

Astăzi, suspectul va fi dus în fața Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă.

De câteva săptămâni, a fost condamnat, în primă instanță, la un an și 8 luni de închisoare cu suspendare în vechiul dosar al agresării livratorului.

Tânărul nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere legat de noile acuzații.