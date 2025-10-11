Un copil de trei ani din Constanţa a fost dat dispărut după ce rudele au constatat că el nu se mai află în curte

11-10-2025 | 16:00
copil disparut

Un copil de trei ani din localitatea Chirnogeni, judeţul Constanţa, este căutat, sâmbătă, după ce rudele au constatat că el a dispărut din curte. Persoanele care au informaţii despre băiat sunt rugate să sune la 112.  

Mihaela Ivăncică

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Negru Vodă au fost sesizaţi, sâmbătă, cu privire la dispariţia lui Andronic Mateo Gabriel, de 3 ani, din localitatea Chirnogeni.

Sesizare a fost făcută după ce, în jurul orei 14:00, aparţinătorii au constatat că acesta lipseşte din curte.

La momentul dispariţiei, copilul era îmbrăcat cu o geacă de culoare albastră cu glugă.

El are 12 kilograme, ochi căprui, păr deschis la culoare.

Cetăţenii care pot furniza informaţii referitoare la copil sunt rugaţi să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 11-10-2025 15:57

