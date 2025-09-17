Noi detalii despre avionul care s-a prăbușit în Arad, soldat cu doi morți. Când dispăruse de pe radar

Avionul de mici dimensiuni care s-a prăbuşit în zona Gării Arad în 9 august, accident soldat cu doi morţi, a dispărut de pe radar când se afla la aproximativ 365 de metri de sol şi avea o viteză de 140 km/h.

În raport se arată că aeronava Zenair CH 601 XL Zodiac, înmatriculată YR-5078, avea depus planul de zbor şi a decolat la ora 11:15 de pe aerodromul din localitatea Şiria, având la bord pilotul şi un pasager.

După decolare, pilotul a fost în legătură radio permanentă cu organele de control ale traficului aerian de la Aeroportul Internaţional Arad, iar aeronava a fost monitorizată de sistemul SSR (Secondary Surveillance Radar) până la ora 11:31, când a dispărut de pe radar. La acel moment, avionul se afla la înălţimea de 365 metri şi avea o viteză faţă de sol de 140 km/h.

"După acest moment, aeronava a ieşit din zona de detecţie a sistemului şi a mai urmat o traiectorie de aproximativ 530-550 m, după care a lovit solul şi a explodat în incinta fabricii Astra Vagoane Arad. Personalul de pază a apelat serviciul de urgenţă 112. În urma accidentului, pilotul şi pasagerul aeronavei au decedat. Aeronava a fost distrusă în totalitate", se arată în raportul preliminar publicat de Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (AIAS).

Documentul precizează că Zenair CH601 XL este o aeronavă concepută şi proiectată pentru zbor recreaţional şi zboruri pe traiect, şi nu este aprobată pentru zboruri acrobatice. Aeronava este monomotor, de construcţie complet metalică, cu două locuri umăr la umăr (two side-by-side seats). Aeronava este echipată cu tren de aterizare fix şi motor ROTAX 912ULS ce antrenează o elice tractivă.

Raportul conţine şi date despre pilotul decedat. Astfel, acesta deţinea licenţă de pilot aeronave ultrauşoare motorizate valabilă până la data de 28.05.2026. La rubrica "Calificări şi autorizaţii asociate", licenţa conţine menţiunea "Zbor cu pasageri".

"La data publicării prezentului raport preliminar, comisia de investigaţie a avut acces doar la dosarul de licenţiere al pilotului pentru avioane ultrauşoare motorizate. Conform cererii depuse pentru revalidarea licenţei de zbor pentru avioane ultrauşoare motorizate ULM, la data de 29.05.2024, reiese o experienţă totală de 11915 ore de zbor, din care 315 ore de zbor pe clasa ULM", precizează documentul.

Comisia de investigaţie deplasată la locul producerii accidentului a ridicat înregistrările camerelor de supraveghere din incinta fabricii Astra Vagoane Arad şi a intervievat martori, iar la aproximativ 200 de metri de locul prăbuşirii au fost găsite fragmente de plexiglas ale cupolei şi obiecte din interiorul cabinei.

Investigaţia acestui eveniment este în curs de desfăşurare, iar AIAS precizează că la finalizarea cercetărilor va publica raportul final care va conţine concluziile şi cauzele probabile ale producerii evenimentului.

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, în 9 august, în curtea fabricii de vagoane marfă din Arad, iar pilotul de 47 de ani şi un băiat de 18 ani care îl însoţea în zbor au decedat pe loc.

Pilotul era experimentat, fost angajat al unor companii de linie

Pilotul era din Bucureşti şi în trecut a lucrat la cel puţin trei companii aeriene de linie. Zborul era unul de agrement, iar avionul a decolat de pe aerodromul din Şiria şi urma să aterizeze pe pista Aeroportului Internaţional Arad. Aparatul s-a prăbuşit lângă o hală din curtea fabricii, care însă a fost închisă definitiv de proprietarii americani în luna iunie, astfel că la sol nu au existat victime. Paznicii au văzut incidentul şi au sunat imediat la 112.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Arad informase, la acel moment, că la sosirea pompierilor focul fusese stins deja de serviciul privat de intervenţie din cadrul societăţii comerciale.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara au întocmit un dosar pentru infracţiuni legate de Codul Aerian în cazul acestui accident aviatic. Se fac cercetări cu privire la încălcarea art. 112 din Legea 21/2020 (Codul Aerian) raportat la art. 122.

Procurorii au în vedere "încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu prevăzute de actele normative cu putere de lege sau neîndeplinirea acestora, dacă fapta a pus în pericol siguranţa unei aeronave în zbor şi prin aceasta s-a cauzat o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice".

Raportat la art. 122, înseamnă că fapta menţionată a fost urmată de moartea uneia sau mai multor persoane.

Cercetările au loc in rem, respectiv cu privire la faptă, nu la persoane.

