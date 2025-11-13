Primarul comunei Zăneşti a fost arestat preventiv pentru luare de mită şi abuz în serviciu

Stiri actuale
13-11-2025 | 09:18
Percheziții mamut în Suceva. Procurorii fac verificări la spitalul din Rădăuți și IPJ într-un caz de corupție
Shutterstock

Primarul comunei Zăneşti, Ioan Filip, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în cadrul unui dosar penal instrumentat de DNA pentru săvârşirea faptelor de luare de mită şi abuz în serviciu.

autor
Ioana Andreescu

În acelaşi dosar mai sunt inculpaţi Andrei-Sebastian Andrieş, consilier superior în cadrul Compartimentului de achiziţii publice al Primăriei Zăneşti, şi Florentina Marin, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului resurse umane al Primăriei Zăneşti, pentru săvârşirea a două infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu.

De asemenea, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de SC Termoizoconstruct SRL şi SC Lei În Instalaţii SRL, precum şi a administratorilor acestor societăţi, pentru complicitate la abuz în serviciu şi dare de mită.

Mită pentru contractele de lucrări din Zănești

„În perioada aprilie - sfârşitul anului 2023, în condiţiile derulării contractului constând în Reparaţii şi extindere trotuare în comuna Zăneşti, jud. Neamţ, în valoare de 3.015.980,63 lei (fără TVA), inculpatul Filip Ioan ar fi pretins de la administratorul unei societăţi comerciale o sumă în cuantum de aproximativ jumătate din profitul obţinut în legătură cu contractul menţionat anterior, pentru încheierea, derularea în bune condiţii şi decontarea lucrărilor respective. În aceeaşi perioadă, inculpatul Filip Ioan ar fi primit de la administratorul respectiv foloase necuvenite, constând în construirea unei case pe o suprafaţă de teren ce aparţine familiei acestuia, situată pe raza comunei Zăneşti, construcţie ce a presupus din partea executantului cheltuieli de aproximativ 40.000 - 50.000 de euro. Imobilul respectiv a fost ulterior scos la vânzare pentru o sumă de aproximativ 150.000 de euro”, se arată în actul de inculpare întocmit de procurorii DNA Bacău.

Pe 25 martie 2025, Primăria Zăneşti a încheiat un contract de achiziţie cu SC Lei În Instalaţii SRL, în valoare de peste 476.000 de lei fără TVA, pentru lucrările de amenajare a parcului de la Căminul Cultural.

Citește și
primar spaga
Un fost primar din Botoșani a recunoscut că a luat șpagă de cinci ori, după un acord încheiat cu procurorii DNA din Suceava

Potrivit DNA Bacău, Ioan Filip ar fi pretins şi primit de la administratorul acestei societăţi suma de 50.000 de lei şi foloase constând în servicii de lucrări de instalaţii estimate la aproximativ 6.000 - 8.000 de lei, pentru atribuirea şi derularea în bune condiţii a contractului respectiv.

Documentații de achiziție trucate și prejudiciu de peste 926.000 de lei

„Anterior, în acelaşi context, inculpatul Filip Ioan ar fi pretins şi primit cu titlu de mită de la administratorul unei alte societăţi comerciale o sumă în cuantum de aproximativ 8.000 de lei, în legătură cu încheierea, derularea şi decontarea contractului de Servicii de proiectare amenajări spaţii publice privind amenajarea parcului Căminului Cultural, în valoare de 49.500 lei fără TVA. În executarea contractului respectiv, conform cerinţelor primarului Filip Ioan, ar fi fost întocmite documentaţia tehnică şi devizul general al investiţiei, fiind supradimensionate costurile şi fiind stabilite valori necorespunzătoare realităţii, acţiune care ar fi avut drept consecinţă crearea unei baze nelegale pentru evaluarea ulterioară a lucrărilor respective”, mai arată procurorii anticorupţie.

Pe 11 august 2025, primăria a încheiat un alt contract de execuţie lucrări pentru şcoala gimnazială, cu SC Termoizoconstruct SRL, în valoare de aproape 450.000 de lei.

Primarul ar fi pretins şi primit de la administratorul societăţii circa 70.000 de lei pentru atribuirea şi derularea în bune condiţii a contractului respectiv.

„În perioadele menţionate anterior, inculpaţii Andrieş Andrei-Sebastian şi Marin Florentina, acţionând în înţelegere cu inculpatul Filip Ioan, ar fi întocmit în mod fraudulos documentaţiile de achiziţie, astfel încât cele două contracte menţionate mai sus să fie încheiate cu cele două societăţi comerciale. Ulterior, inculpatul Filip Ioan ar fi aprobat la plată sumele aferente contractelor respective, cu toate că avea cunoştinţă de faptul că situaţiile de lucrări ar fi fost supraevaluate şi că procedurile de achiziţii ar fi fost fraudate, producând astfel un prejudiciu UAT Zăneşti în cuantum total de 926.168,62 lei (fără TVA), precum şi un folos necuvenit celor două societăţi comerciale”, precizează DNA.

Ioan Filip se află la al patrulea mandat de primar al comunei Zăneşti şi este membru al PSD.

Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT

Sursa: Agerpres

Etichete: neamț, dna, arest, zarnesti,

Dată publicare: 13-11-2025 09:18

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
Ministrul Economiei trimite cazul ROMARM la DNA și Parchet: „Selecția conducerii s-a făcut cu încălcarea legii”
Stiri Politice
Ministrul Economiei trimite cazul ROMARM la DNA și Parchet: „Selecția conducerii s-a făcut cu încălcarea legii”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat miercuri că modul de numire a conducerii ROMARM a fost în această dimineaţă trimis la Parchet. 

Un fost primar din Botoșani a recunoscut că a luat șpagă de cinci ori, după un acord încheiat cu procurorii DNA din Suceava
Stiri actuale
Un fost primar din Botoșani a recunoscut că a luat șpagă de cinci ori, după un acord încheiat cu procurorii DNA din Suceava

Un fost primar din județul Botoșani, acuzat că a luat mită, și-a recunoscut faptele, în urma unui acord încheiat cu procurorii anticorupție din Suceava.

Mita vehiculată de fostul senator Marius Isăilă pentru obuzele aduse din Kazahstan. Cum trebuiau împărțiți banii
Stiri Justitie
Mita vehiculată de fostul senator Marius Isăilă pentru obuzele aduse din Kazahstan. Cum trebuiau împărțiți banii

Cincizeci de milioane de dolari ar fi fost șpaga pe care, potrivit anchetatorilor de la DNA, ar fi vehiculat-o fostul senator PSD Marius Isăilă, astfel încât un om de afaceri bulgar să aducă în România un milion de obuze din Kazahstan.

Recomandări
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat
Stiri Politice
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

După mai mult de trei ore de discuții, ședința de la Palatul Cotroceni s-a încheiat. La întâlnire au participat președintele Nicușor Dan, liderii Coaliției și reprezentanții magistraților.

Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”
Stiri externe
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”

Secretarul de stat Marco Rubio, într-un răspuns transmis publicației Kyiv Post, a calificat încălcările frontierelor drept „provocări” și a reafirmat „angajamentul ferm” față de apărarea NATO.

 

Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO
Stiri actuale
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO

O explozie urmată de incendiu a distrus joi o garsonieră din Balș, județul Olt. Două persoane au suferit arsuri, iar alta a avut atac de panică. Planul Roșu a fost activat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Noiembrie 2025

45:55

Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28