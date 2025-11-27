OCDE confirmă capacitatea DNA de a aplica efectiv standardele internaționale anticorupție

27-11-2025 | 14:07
Inspectori ANPC, în vizorul DNA. Procurorii îi acuză că luau șpagă de la patroni pentru a ignora neregulile din magazine
Inquam Photos / Octav Ganea

România a primit avizul formal al Grupului de lucru al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) pentru combaterea mitei în operaţiunile economice internaţionale, un pas "decisiv" în procesul de aderare a ţării noastre, anunță DNA.

Evaluarea adoptată în luna octombrie arată că România îndeplineşte standardele internaţionale în prevenirea şi combaterea corupţiei care implică funcţionari publici străini, potrivit DNA.

"Acest rezultat a fost posibil datorită eforturilor susţinute ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în strânsă colaborare cu Ministerul Justiţiei. DNA a avut un rol important în implementarea recomandărilor OCDE, iar una dintre cele mai importante - cea privind resursele umane, financiare şi de formare profesională - a fost considerată pe deplin îndeplinită. Totodată, evaluarea OCDE recunoaşte progresele României şi în celelalte recomandări aflate în curs de implementare, rezultate obţinute prin aceeaşi colaborare instituţională", a explicat DNA.

În baza noii legislaţii - Legea nr. 319/2024, modificată prin Legea nr. 156/2025, DNA are competenţă exclusivă pentru investigarea mitei oferite funcţionarilor publici străini şi a infracţiunilor conexe, precum spălarea banilor sau falsul în înscrisuri.

În 2025, DNA a continuat investigarea unui caz reprezentativ de mită transnaţională, încadrat potrivit noilor prevederi legale şi inclus de OCDE în matricea de cazuri relevante.

"OCDE a evidenţiat capacitatea DNA de a desfăşura investigaţii eficiente în cazurile de mituire străină şi de a coopera cu autorităţi din alte state. De asemenea, România a fost remarcată pentru implicarea activă în mecanismele internaţionale de evaluare, prin participarea la examinarea altor state parte la Convenţie. Obţinerea avizului formal reprezintă un semnal puternic privind angajamentul României în consolidarea integrităţii şi a luptei împotriva corupţiei la nivel internaţional", a mai transmis DNA.

Noul preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii este judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu, al cărui mandat va începe la 7 ianuarie 2026 şi durează un an.

