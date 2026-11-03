Bărbatul le-a atras atenția polițiștilor care supravegheau sala de examinare prin comportamentul agitat. L-au verificat și au găsit dispozitivul de care voia să se folosească pentru copiat. Avea o cască in ureche și o camera ascunsă pe haine pentru ca cel care urma să îi transmită răspunsurile să poată vedea, mai întâi, întrebările, au transmis reprezentanții Serviciului de Permise.

Reprezentanții instituției atrag atenția că acesta este al doilea caz de tentativă de copiere înregistrat în ultimele trei săptămâni.

„Este a doua tentativă de copiere în ultimele trei săptămâni. Este foarte important ca cei care obțin permisul să aibă o bază reală de cunoștințe. În trafic, nu merge cu copiatul, ci trebuie ca șoferii să aibă informațiile necesare și abilitățile de a conduce fără să pună pe cineva în pericol. Când suntem în trafic, vreau să știu că șoferul de lângă noi și-a luat permisul pe merit și cunoaște regulile de circulație. Cred că asta ne dorim cu toții”, a mai transmis instituția.