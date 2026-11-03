Nostradamus, profeții sumbre pentru 2027: criză financiară, incendii devastatoare și o descoperire care ar putea ucide

Astrologul francez, care a murit în 1566, a lăsat în urmă texte criptice, în care adepții săi continuă să caute indicii despre viitor, conform DailyMail.

Cele mai recente interpretări sugerează că anul următor ar putea aduce amenințări atât pentru natură, cât și pentru sistemele de care depind oamenii.

Unul dintre pasaje descrie un foc care cuprinde orizontul și lasă în urmă o imagine tulburătoare.

Alte scrieri au fost interpretate drept avertismente privind creșterea datoriilor și o posibilă criză financiară devastatoare.

Referirile la o putere antică și la un oraș cu poziție strategică au fost, de asemenea, asociate cu un posibil moment de cotitură în care ar fi implicat Iranul.

Pe lângă o răsturnare politică în Franța, o altă profeție face referire la o descoperire mult așteptată, care s-ar putea încheia cu moartea celui care o face.

Totuși, Nostradamus nu a menționat în mod explicit anul 2027 în aceste pasaje. Asocierea lor cu anul viitor provine din interpretări moderne. Aceste ipoteze apar într-o analiză publicată de Sky HISTORY, care a examinat dacă versurile misterioase ale astrologului pot fi puse în legătură cu perioada următoare.

Nostradamus a scris peste 900 de poezii alcătuite din câte patru versuri, cunoscute sub numele de catrene. Acestea au fost publicate în culegeri numite „Centurii" (culegeri de câte 100 de catrene).

Susținătorii săi consideră că ar fi anticipat evenimente precum Marele Incendiu din Londra, Revoluția Franceză și asasinarea președintelui american John F. Kennedy.

Aceste legături reprezintă însă interpretări ale limbajului său adesea obscur, nu dovezi că astrologul ar fi prezis cu exactitate evenimentele.

Incendii devastatoare și distrugerea naturii

Una dintre interpretările profețiilor lui Nostradamus pentru 2027 pornește de la al 27-lea catren din diferite volume ale scrierilor sale.

Unul dintre pasaje descrie un foc care se răspândește din Vest și Sud către Est, imagine asociată de publicație cu posibile incendii de vegetație devastatoare, ale căror efecte ar putea afecta inclusiv viața de sub pământ.

Totuși, numerotarea versurilor nu indică în mod explicit anul 2027, asocierea fiind o interpretare modernă.

Avertisment privind o posibilă criză financiară

O altă profeție a fost asociată cu o posibilă criză financiară în 2027, provocată de acumularea datoriilor și instabilitatea economică. Referirile lui Nostradamus la aur, argint și distrugerea documentelor financiare au alimentat speculațiile despre un posibil colaps economic, însă interpretarea se bazează pe traducerea unor texte vechi și provine din al 28-lea catren al Centuriei a VIII-a.

Iranul, în centrul unei posibile confruntări

O altă profeție a lui Nostradamus a fost asociată cu o posibilă confruntare în apropierea Mării Negre, în care ar putea fi implicate Iranul și Turcia. Versurile fac referire la Persia (actualul Iran) și la orașul Trebizonda (astăzi Trabzon), sugerând o posibilă intervenție militară. Totuși, textul nu precizează când ar urma să aibă loc evenimentul, iar legătura cu anul 2027 este speculativă.

Răsturnare politică în Franța

Nici țara natală a lui Nostradamus nu lipsește din interpretările îngrijorătoare. Al 27-lea catren al Centuriei a IX-a descrie o figură care îl va lovi pe „Delfin”, titlul istoric acordat moștenitorului tronului Franței.

Interpretările moderne consideră că referirea regală ar putea simboliza un succesor politic. Astfel, cineva care pare pregătit să preia puterea ar putea avea parte de o provocare neașteptată.

Descoperirea unei comori s-ar putea încheia cu o tragedie

O altă profeție face referire la o comoară ascunsă lângă un stejar lovit de fulger, a cărei descoperire s-ar putea încheia cu moartea celui care o găsește. Interpretarea a fost asociată cu misterioasa vânătoare de comori de pe Insula Oak, însă Nostradamus nu menționează nici această locație, nici anul 2027, legătura fiind bazată pe speculații moderne.