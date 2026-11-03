Un expert ne explică cum a fost posibil ca atacul să se repete atât de repede.

Cristian Iosub, specialist în securitate cibernetică: „Problema este la centralizarea acestor echipamente, pentru că ele sunt cotrolate de companii diferite, din locații diferite, ceea ce face ca un astfel de atac să fie greu de gestionat. (...) Microcontrolerele care sunt disponibile în supermarketuri pe diverse echipamente, cum au fost frigiderele, în cele mai multe cazuri sunt vechi, nu mai acceptă update-uri de securitate sau acele update-uri vin mai greu. O lună este un timp destul de scurt pentru a veni cu update-uri pentru vulnerabilități descoperite recent, iar până sunt protejate mai durează. Până atunci, fiecare magazin are responsabilitatea de a-și proteja pe căi alternative accesul la aceste microcontrolere”.

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