Presa estimează o indisponibilitate de trei luni, potrivit News.ro.

Întrebat dacă absența lui Harry Kane se măsoară în săptămâni, antrenorul echipei Bayern, Vincent Kompany, a răspuns: „În săptămâni? În luni, da”.

La minutul 15, în urma unei centrări, englezul în vârstă de 33 de ani a fost faultat de fundașul Joël Schmied, care, în duel, i-a atins glezna stângă.

VAR nu a semnalat niciun fault.

Ulterior, Bayern a confirmat că jucătorul, câștigător al Balonului de Aur, va lipsi câteva luni.

Seara s-a transformat într-un coșmar pentru bavarezi, care l-au pierdut și pe Michael Olise. Extrema franceză a rămas în vestiar la pauză și a fost înlocuită de Tim Binder. Ulterior, el a părăsit stadionul în cârje, dar Vincent Kompany a încercat să fie liniștitor. „Cred că este o măsură de precauție”, a declarat Vincent Kompany pentru Sky Sport. „Sper că Michael se va simți mai bine luni”, a adăugat el.

Într-un comunicat, clubul german a confirmat că jucătorul suferă de „o contuzie” și că va fi tratat „în următoarele zile”.