Ilie Cheșa, fostul viceprimar al Aradului, vizat de două anchete. Soția sa și alți doi apropiați, suspecți

07-10-2025 | 07:24
Fostul viceprimar al Aradului, Ilie Cheșa, este anchetat de Parchetul European Timișoara pentru suspiciuni de fraudă cu fonduri europene.  

Emanuela Băluș

Potrivit unor surse din anchetă, ar fi folosit documente false într-un proiect din 2021, pentru a obține finanțare ilegală.

Luni, în urma unor percheziții, a fost dus la audieri. Fostul edil are calitatea de suspect, alături de soția sa și alți doi apropiați.

În paralel, este investigat și de DNA Timișoara pentru angajări fictive la compania de transport local, pe vremea când era în funcție.

