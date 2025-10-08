Fraudă cu carburanți la Craiova, de aproape 4 milioane de lei. O firmă a vândut motorină fără să achite accizele

O firmă din Craiova este acuzată de ANAF că a prezentat ordine de plată false pentru accize la 804 tone de motorină, în valoare de peste 2 milioane lei, potrivit Direcției Antifraudă. Suspiciunile vizează o posibilă fraudă fiscală majoră.

Potrivit sursei citate, din această valoare, suma de peste un milion de lei nu a fost plătită niciodată, iar o sumă distinctă de peste un milion de lei a fost restituită nejustificat de Trezorerie firmei din Craiova, în doar câteva zile.

"În perioada 7 aprilie - 19 mai 2025, inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit că o societate din Craiova a vândut 804 tone de motorină, pentru care trebuia să achite înaintea efectuării livrării produselor suma reprezentând accize în valoare de 2,2 milioane de lei. Combustibilul provenea din antrepozitul fiscal al unei firme, unde accizele erau suspendate până la momentul ieşirii din regimul suspensiv de la plata accizelor. Pentru a scoate motorina din regimul suspensiv, societatea a prezentat antrepozitarului autorizat un număr de 26 de ordine de plată, în valoare totală de 2,25 milioane de lei, care ar fi trebuit să ateste plata accizelor", se arată într-un comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) transmis, miercuri, AGERPRES.

În urma unui control efectuat de Antifraudă s-a descoperit că sumele respective nu apar ca fiind plătite în conturile de accize ale Trezoreriei. Mai mult, din verificările efectuate la activitatea de Trezorerie a municipiului Craiova a rezultat că doar 17 dintre cele 26 de ordine de plată (în valoare de 1,15 milioane lei) au fost procesate.

"Surprinzător, aceste sume au fost restituite societăţii în termen de 3-5 zile, pe motiv că societatea nu avea declarate obligaţii fiscale de plată pentru accize. Practic, Trezoreria a returnat banii fără să verifice dacă aceştia reprezentau plata unor accize pentru motorina scoasă din regim suspensiv, ceea ce ridică semne de întrebare privind lipsa unui mecanism de verificare între Trezorerie şi autorităţile fiscale. Cu privire la acest aspect, ANAF a dispus de urgenţă demararea de controale la nivelul Trezoreriei Craiova", se menţionează în document.

Potrivit ANAF, restul de 9 ordine de plată, însumând 1,09 milioane de lei, nu se regăsesc deloc în evidenţele Trezoreriei, existând suspiciuni că aceste documente au fost falsificate şi prezentate doar pentru a crea aparenţa că accizele au fost plătite.

Obligații fiscale suplimentare de aproape 4 milioane de lei

Ca urmare a controalelor efectuate, DGAF a stabilit pentru societate obligaţii fiscale suplimentare de 3,81 milioane de lei reprezentând accize, TVA, impozit pe profit precum şi alte obligaţii fiscale datorate bugetului de stat.

"Cazul evidenţiază nu doar o posibilă fraudă în domeniul comerţului cu carburanţi, ci şi vulnerabilităţi în sistemul de verificare al Trezoreriei, care a procesat şi restituit sume semnificative fără o corelare cu datele fiscale ale contribuabilului. ANAF a dispus de urgenţă sesizarea autorităţilor de urmărire penală pentru posibile fapte de fals şi evaziune fiscală. ANAF continuă să desfăşoare controale constante, transparente şi echitabile, concentrându-se în special pe zonele cu risc fiscal ridicat, utilizând analize de risc şi instrumente digitale care eficientizează colectarea şi reduc erorile umane. Instituţia îşi reafirmă angajamentul de a proteja bugetul de stat, de a asigura un mediu concurenţial corect şi de a funcţiona ca o autoritate de încredere, adoptând măsuri care optimizează colectarea veniturilor, reduc costurile şi promovează integritatea", se mai spune în comunicat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













