Cei doi au fost scoși din caroserii cu descarcerarea.

Potrivit anchetatorilor, șoferița în vârstă de 38 de ani ar fi intrat cu viteză într-o curbă de pe centura ocolitoare a municipiului Cluj-Napoca. A pierdut controlul volanului și a ajuns pe sensul opus de mers, unde a lovit în plin mașina condusă de un tânăr de 25 de ani.

Impactul frontal a fost atât de violent, încât partea din față a mașinilor implicate este distrusă aproape în totalitate. La unul dintre autoturismele implicate se poate observa că, în urma impactului puternic, s-au activat și airbagurile.

Ambii șoferi au rămas încarcerați. Echipajele de salvare au avut o intervenție contracronometru.

Sublocotenent Paul Olar, purtător de cuvânt ISU Cluj: „Forțele noastre au extras două persoane din autoturismele avariate, mai exact un bărbat și o femeie. Ambii au fost în permanență conștienți și cooperanți, dar prezentau multiple traumatisme, astfel echipajele medicale i-au transportat la spital. Au intervenit 3 autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensiva mobila și o ambulanță a serviciului de ambulanță Cluj.”

Starea celor două victime nu a permis testarea cu etilotestul.

Poliţia continuă cercetările într-un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.