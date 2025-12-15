Un bărbat s-a urcat pe acoperișul Gării de Nord și a început să arunce cu pietre. A rănit o femeie și a avariat multe mașini

Stiri actuale
15-12-2025 | 07:40
×
Codul embed a fost copiat

O femeie a fost rănită și mai multe mașini au fost avariate, după un incident petrecut în noaptea de duminică spre luni, în zona Gării de Nord din Capitală.

autor
Valentin Baciu

Un bărbat s-a urcat pe acoperișul clădirii, de unde a început să arunce cu pietre. Negociatorii Poliției și jandarmii au dus muncă de convingere zeci de minute ca să-l calmeze și să-l aducă la sol.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 22, spun martorii.

Corespondent PRO TV: Aceasta este una dintre bucățile de tencuială pe care individul le-ar fi aruncat de clădirea Gării de Nord. Acestea au lovit parbrizul mai multor mașini, dar și o femeie”.

Martor:Amenința că se aruncă, spunea că are datorii, că n-are voie să mai iasă pe stradă, că îl omoară lumea... Ce aprindea, arunca în mașini, cât și în oameni, a nimerit și o femeie. A nimerit mașini, multe mașini”.

Citește și
Judecător
Un bărbat care și-a bătut iubita, a încălcat apoi ordinul de protecție. Procurorii ÎCCJ cer acum arestarea lui

Oamenii susțin că bărbatul nu se află la prima abatere.

Șofer: „Am înțeles că e a treia oară când face lucrul asta”.

După aproape două ore de negocieri, bărbatul a fost coborât de pe clădire, cu ajutorul unei autoscări și preluat de o ambulanță.

Sursa: Pro TV

Etichete: gara de nord, pietre,

Dată publicare: 15-12-2025 07:40

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Un bărbat accidentat în Munţii Făgăraş a fost predat echipajului SMURD după o intervenţie care a durat 16 ore
Stiri actuale
Un bărbat accidentat în Munţii Făgăraş a fost predat echipajului SMURD după o intervenţie care a durat 16 ore

Un bărbat care s-a accidentat după ce a căzut în zona Văii Viştişoara, în Munţii Făgăraş, a fost predat, duminică, de salvamontişti unui echipaj SMURD, după o intervenţie care a durat circa 16 ore.

Un bărbat care și-a bătut iubita, a încălcat apoi ordinul de protecție. Procurorii ÎCCJ cer acum arestarea lui
Stiri actuale
Un bărbat care și-a bătut iubita, a încălcat apoi ordinul de protecție. Procurorii ÎCCJ cer acum arestarea lui

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie solicită arestarea preventivă a unui bărbat care a încălcat de mai multe ori ordinul de protecţie emis de instanţă.

Bărbat de Vaslui, găsit cu cuțitul înfipt în piept. Omul s-ar fi înjunghiat singur după o ceartă cu soția
Stiri actuale
Bărbat de Vaslui, găsit cu cuțitul înfipt în piept. Omul s-ar fi înjunghiat singur după o ceartă cu soția

Descoperire macabră într-o gospodărie din județul Vaslui. Un bărbat de 55 de ani a fost găsit fără viață, înjunghiat în piept.

Recomandări
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, lunea trecută şi urmează să fie dezbătută şi votată astăzi, de la ora 14.00.

A cincea seară de proteste în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție
Stiri actuale
A cincea seară de proteste în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție

În Capitală, a fost organizat marșul „Împreună pentru justiție”. Este cea de a cincea seară în care locuitorii din București și marile orașe ies în stradă pentru a cere reforme în justiție.

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați
Stiri actuale
Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie, după ce, în urmă cu două zile, s-a aflat că apa este contaminată cu bacterii. Până acum, 24 de pacienți au fost redirecționați către alte unități sanitare din județ, dar și din țară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Decembrie 2025

30:10

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28