Un bărbat s-a urcat pe acoperișul Gării de Nord și a început să arunce cu pietre. A rănit o femeie și a avariat multe mașini

O femeie a fost rănită și mai multe mașini au fost avariate, după un incident petrecut în noaptea de duminică spre luni, în zona Gării de Nord din Capitală.

Un bărbat s-a urcat pe acoperișul clădirii, de unde a început să arunce cu pietre. Negociatorii Poliției și jandarmii au dus muncă de convingere zeci de minute ca să-l calmeze și să-l aducă la sol.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 22, spun martorii.

Corespondent PRO TV: „Aceasta este una dintre bucățile de tencuială pe care individul le-ar fi aruncat de clădirea Gării de Nord. Acestea au lovit parbrizul mai multor mașini, dar și o femeie”.

Martor: „Amenința că se aruncă, spunea că are datorii, că n-are voie să mai iasă pe stradă, că îl omoară lumea... Ce aprindea, arunca în mașini, cât și în oameni, a nimerit și o femeie. A nimerit mașini, multe mașini”.

Oamenii susțin că bărbatul nu se află la prima abatere.

Șofer: „Am înțeles că e a treia oară când face lucrul asta”.

După aproape două ore de negocieri, bărbatul a fost coborât de pe clădire, cu ajutorul unei autoscări și preluat de o ambulanță.

