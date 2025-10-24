Un bărbat din Timișoara a murit după ce a căzut de pe o schelă. Lucra la etajul cinci al unui imobil

Stiri actuale
24-10-2025 | 12:24
Muncitor schelă
Getty Images

Un bărbat de 51 de ani care făcea unele lucrări la etajul cinci al unui imobil din Timişoara s-a prăbuşit de pe schelă. În urma căzăturii, acesta a decedat.

autor
Claudia Alionescu

”La data de 24 octombrie 2025, în jurul orei 10:00, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat ar fi căzut de pe o schelă în timp ce ar fi efectuat lucrări la etajul 5 al unui imobil de pe strada Armoniei din Timişoara. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că este vorba despre un bărbat, în vârstă de 51 de ani, care, din nefericire, a decedat”, a transmis IPJ Timiş.

În continuare, poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul.

Cum va răspunde Rusia dacă Ucraina va primi rachete Tomahawk. Amenințarea clară făcută de Putin: „Să se gândească la asta”

Sursa: News.ro

Etichete: timisoara, barbat decedat, schela,

Dată publicare: 24-10-2025 12:24

