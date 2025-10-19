O femeie de 29 de ani a murit în Piatra Craiului după ce a căzut 300 de metri pe un versant abrupt. Nu era echipată potrivit

O drumeție riscantă pe munte s-a încheiat tragic pentru o femeie de 29 de ani, în masivul Piatra Craiului. Victima a căzut aproximativ 300 de metri pe un versant abrupt și a fost găsită fără viață de salvamontiști.

Femeia era într-o excursie, împreună cu alți doi bărbați și o femeie. Nu se cunoșteau prea bine, pentru că drumeția fusese organizată pe o rețea socială.

Grupul a ales un traseu dificil, deși pe munte era multă zăpadă, vântul bătea cu putere și ceața reducea din vizibilitate.

Turiștii au sunat la 112 după ce au observat că partenera lor de drumeție a dispărut. 16 salvamontiști au pornit în misiunea dificilă și au găsit-o pe femeie 10 ore mai târziu.

Victima nu a mai avut, din păcate, nicio șansă. Salvatorii au transmis că nu era echipată corespunzător pentru condițiile de pe munte.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













