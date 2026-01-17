Un bărbat din Iași a fost atacat în plină stradă de un necunoscut cu spray lacrimogen. Agresorul avea asupra sa și un cuțit

17-01-2026 | 08:44
La Iași, un bărbat de 46 de ani a fost atacat în plină stradă de un necunoscut cu un spray lacrimogen. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Mariana Apostoaie

Individul s-a făcut nevăzut, însă polițiștii au reușit să pună mâna pe el într-un alt cartier din oraș.

Agresorul avea asupra sa un cuțit și a încercat să fugă de agenți, chiar dacă a fost imobilizat.

Suspectul, în vârstă de 54 de ani, a fost dus la o unitate medicală pentru expertiza psihiatrică. Dacă se consideră ca a avut discernământ, va răspunde penal.

Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru

Dată publicare: 17-01-2026 07:40

