Ce a făcut un bărbat prins în supermarket că a ascuns produse în căruciorul copilului, în Târgoviște

Stiri actuale
21-08-2025 | 17:32
×
Codul embed a fost copiat

Un bărbat a fost reținut la Târgoviște pentru tâlhărie, după ce ar fi încercat să fure alimente dintr-un supermarket. Apoi a folosit un spray lacrimogen împotriva șefului de magazin care încerca să-l împiedice să plece cu marfa, în valoare de 250 de lei.

autor
Știrile PRO TV

Potrivit anchetatorilor, individul de 43 de ani venise la cumpărături cu soția și copiii.

Ar fi ascuns în căruciorul celui mic mai multe pungi cu produse refrigerate, dar agentul de pază a observat furtul și i-a cerut să pună marfa înapoi pe raft sau s-o plătească.

Cum nu s-au înțeles, managerul magazinului a fost chemat să soluționeze problema dar a fost atacat cu sprayul lacrimogen.

Agresorul a părăsit magazinul cu alimentele, dar a fost prins în scurt timp de poliție și ar putea fi arestat preventiv.

Citește și
jandarmi
Percheziții DIICOT la o grupare de români, moldoveni și ucraineni. Ar fi fabrica țigări pentru piața neagră
Jumătate dintre blocurile din București nu au încă apă caldă, deși Termoenergetica a anunțat că a remediat avaria

Sursa: Pro TV

Etichete: targoviste, furt, spray lacrimogen,

Dată publicare: 21-08-2025 17:32

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Percheziții DIICOT la o grupare de români, moldoveni și ucraineni. Ar fi fabrica țigări pentru piața neagră
Stiri actuale
Percheziții DIICOT la o grupare de români, moldoveni și ucraineni. Ar fi fabrica țigări pentru piața neagră

Au fost percheziții de amploare joi dimineață în Sibiu, Hunedoara și Brașov. Procurorii DIICOT Iași au descoperit o grupare formată din români, ucraineni și moldoveni care ar fi construit o fabrică clandestină de țigări, pentru piața neagră.

România, aliat de încredere pe Flancul estic NATO. MApN: „Infrastructura militară aeriană a României, un punct forte”
Stiri actuale
România, aliat de încredere pe Flancul estic NATO. MApN: „Infrastructura militară aeriană a României, un punct forte”

România este un aliat de încredere şi activ în apărarea Flancului estic al NATO şi îşi menţine angajamentul pentru un sprijin multidimensional şi durabil acordat Ucrainei, în strânsă coordonare cu Alianţa şi cu Uniunea Europeană, a transmis MapN.

Guvernul a amânat cu șase luni aplicarea noilor tarife pe drumurile naționale pentru vehiculele de transport marfă
Stiri actuale
Guvernul a amânat cu șase luni aplicarea noilor tarife pe drumurile naționale pentru vehiculele de transport marfă

Guvernul a prorogat, joi, prin ordonanță de urgență, cu șase luni, de la 1 ianuarie 2026 la 1 iulie 2026, termenele privind aplicarea noilor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale, pentru vehiculele de marfă.

Recomandări
Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat.
Stiri Politice
Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat. "Diavolul are un chip"

Ministrul Economiei a transmis, după verificarea a șase companii de stat din subordine, că întregul proces de selecţie a șefilor a fost viciat. Radu Miruţă a transmis că două persoane sunt cercetate disciplinar și că neregulile vor fi trimise la Parchet.

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată
Stiri Politice
Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, hotărârea prin care i se atribuie o reşedinţă fostului preşedinte al României Traian Băsescu, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani
Stiri Politice
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani

Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată din Pilonul II de pensii s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care se vor face plăţile s-a modificat de la zece ani la opt ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 21 August 2025

50:08

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12