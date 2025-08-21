Ce a făcut un bărbat prins în supermarket că a ascuns produse în căruciorul copilului, în Târgoviște

Un bărbat a fost reținut la Târgoviște pentru tâlhărie, după ce ar fi încercat să fure alimente dintr-un supermarket. Apoi a folosit un spray lacrimogen împotriva șefului de magazin care încerca să-l împiedice să plece cu marfa, în valoare de 250 de lei.

Potrivit anchetatorilor, individul de 43 de ani venise la cumpărături cu soția și copiii.

Ar fi ascuns în căruciorul celui mic mai multe pungi cu produse refrigerate, dar agentul de pază a observat furtul și i-a cerut să pună marfa înapoi pe raft sau s-o plătească.

Cum nu s-au înțeles, managerul magazinului a fost chemat să soluționeze problema dar a fost atacat cu sprayul lacrimogen.

Agresorul a părăsit magazinul cu alimentele, dar a fost prins în scurt timp de poliție și ar putea fi arestat preventiv.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













