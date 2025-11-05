Un bărbat din Bihor, condamnat la 12 ani de închisoare. A lovit intenționat cu mașina un vecin care avea copilul în brațe

05-11-2025 | 13:51
Un bărbat din Bihor a fost condamnat la 12 ani de închisoare, după ce a lovit intenționat cu mașina un vecin, care avea un copil mic în brațe. Șoferul trebuie să plătească și despăgubiri de 60.000 de euro, iar mașina i-a fost confiscată.  

Roxana Tivadar

Corespondent PROTV: „Faptele s-au petrecut în urmă cu aproape doi ani, iar între cele două părți erau conflicte mai vechi. Victima stătea pe marginea drumului și îl avea în brațe pe fiul lui, în vârstă de doi ani. Agresorul, în vârstă de 54 de ani, s-a apropiat cu mașina, a accelerat și a intrat în plin în vecinul său. Cei doi au fost aruncați într-un șanț. Apoi individul s-a întors cu mașina și a mai vrut să-l lovească o dată pe bărbat, dar acesta a reușit să se ferească. Agresorul a fost găsit de polițiști în grădina casei, unde se ascundea. Tatăl și băiețelul de 2 ani au avut nevoie de îngrijiri medicale. În plus, și o fetiță de 5 ani a fost atinsă ușor de autoturism. Individul a fost găsit vinovat de tentativă de omor și condamnat la 12 ani de închisoare. Sentința nu este definitivă.”

Sursa: Pro TV

Etichete: inchisoare, bihor, sentinta,

Dată publicare: 05-11-2025 13:51

