P. „Diddy” a fost condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare pentru prostituție și proxenetism

04-10-2025 | 08:23
diddy

Rapperul Sean „Diddy" Combs își va petrece următorii 4 ani și 2 luni după gratii. Sentința vine în urma acuzaţiilor legate de prostituţie şi proxenetism.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, starul trebuie să plătească şi o amendă de 500.000 de dolari. Avocații săi intenționează să facă apel.

După ore de deliberări, judecătorul unui tribunal din Manhattan i-a dat lui Diddy vestea că următoarele 50 de luni le vă petrece într-un penitenciar.

Michael Sisak, The Associated Press: „Combs a primit ceea ce judecătorul Arun Subramanian a descris drept „o pedeapsă semnificativă”. El a fost condamnat pentru infracțiuni legate de prostituție, după ce în luna iulie fusese găsit vinovat într-un proces care s-a încheiat cu un verdict împărțit. Combs a fost achitat de acuzațiile mai grave, de trafic de persoane și conspirație la extorcare, care l-ar fi putut trimite în spatele gratiilor pentru tot restul vieții”.

Într-un discurs de aproape o jumătate de oră, judecătorul federal a descris modul în care Combs și-a folosit faima și puterea pentru a-și supune victimele. Raperrul american a stat tot timpul cu capul plecat, notează jurnaliștii prezenți în sală. La final, s-a întors spre cei peste 30 de membri ai familiei și prieteni strânși în spatele său, în sala de judecată, și le-a cerut iertare.

Înainte să se pronunțe sentința, P Diddy şi-a cerut scuze faţă de două dintre victimele sale şi a spus că şi-a învăţat lecţia. El a adăugat că perioada petrecută după gratii l-a ajutat să renunțe la alcool și droguri.

În vârstă de 55 de ani, magnatul hip-hopului american se află în arest preventiv într-o închisoare din Brooklyn din septembrie anul trecut.

Pe parcursul procesului care a durat 6 săptămâni, procurorii l-au acuzat pe cântărețul american că și-a folosit statutul din industria muzicală pentru a abuza zeci de femei.

Jurații au auzit, printre altele, declarațiile aduse de fosta lui iubită, cântăreața Cassie Ventura. Femeia a povestit în fața instanței că artistul a bătut-o și a drogat-o în mod repetat. Cassie a mai declarat că a fost forțată să aibă relații sexuale cu sute de străini, în timp ce Diddy filma și controla fiecare detaliu, uneori zile întregi.

P. Diddy vrea să obţină o graţiere prezidenţială din partea lui Donald Trump. Ce a declarat avocata rapperului
Stiri externe
P. Diddy vrea să obţină o graţiere prezidenţială din partea lui Donald Trump. Ce a declarat avocata rapperului

Rapperul P. Diddy, al cărui nume real este Sean Combs, achitat în urmă cu o lună la acuzaţia de trafic sexual, încearcă să obţină o graţiere prezidenţială din partea actualului lider de la Casa Albă, Donald Trump.

 

Rapperul P. Diddy rămâne în închisoare până în octombrie. Cererea sa de eliberare pe cauţiune a fost respinsă
Stiri Mondene
Rapperul P. Diddy rămâne în închisoare până în octombrie. Cererea sa de eliberare pe cauţiune a fost respinsă

Rapperul american Sean "Diddy" Combs va rămâne în închisoare până la pronunţarea sentinţei sale la începutul lunii octombrie, după ce un judecător din New York a respins cererea sa de eliberare pe cauţiune, scrie DPA.

P. Diddy a cerut să fie eliberat pe o cauțiune de 50 de milioane de dolari. Avocații invocă condițiile grele din închisoare
Stiri Mondene
P. Diddy a cerut să fie eliberat pe o cauțiune de 50 de milioane de dolari. Avocații invocă condițiile grele din închisoare

Avocații lui Sean "Diddy" Combs au cerut marți eliberarea sa pe cauțiune de 50 de milioane de dolari, înainte de sentința din 3 octombrie, după ce a fost găsit nevinovat de cele mai grave acuzații.

 

Sentința din cazul lui P. Diddy va fi pronunțată în octombrie. Ce pedeapsă riscă pentru cele două capete de acuzare
Stiri Mondene
Sentința din cazul lui P. Diddy va fi pronunțată în octombrie. Ce pedeapsă riscă pentru cele două capete de acuzare

Rapperul P. Diddy, achitat pentru trafic sexual, dar condamnat pentru transport de persoane în scopul prostituției, își va afla sentința pe 3 octombrie, potrivit AFP.

 

 

Apărarea lui P. Diddy susține că presupusele victime sunt motivate de bani. Ce erau „freak-offs”
Stiri Mondene
Apărarea lui P. Diddy susține că presupusele victime sunt motivate de bani. Ce erau „freak-offs”

Avocații magnatului hip-hop Sean Combs, cunoscut sub numele de P. Diddy, au prezentat vineri pledoariile finale în procesul pentru trafic sexual, susținând că presupusele victime sunt motivate de câștig financiar și nu de căutarea dreptății.

