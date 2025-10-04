P. „Diddy” a fost condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare pentru prostituție și proxenetism
Rapperul Sean „Diddy" Combs își va petrece următorii 4 ani și 2 luni după gratii. Sentința vine în urma acuzaţiilor legate de prostituţie şi proxenetism.
Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, starul trebuie să plătească şi o amendă de 500.000 de dolari. Avocații săi intenționează să facă apel.
După ore de deliberări, judecătorul unui tribunal din Manhattan i-a dat lui Diddy vestea că următoarele 50 de luni le vă petrece într-un penitenciar.
Michael Sisak, The Associated Press: „Combs a primit ceea ce judecătorul Arun Subramanian a descris drept „o pedeapsă semnificativă”. El a fost condamnat pentru infracțiuni legate de prostituție, după ce în luna iulie fusese găsit vinovat într-un proces care s-a încheiat cu un verdict împărțit. Combs a fost achitat de acuzațiile mai grave, de trafic de persoane și conspirație la extorcare, care l-ar fi putut trimite în spatele gratiilor pentru tot restul vieții”.
Într-un discurs de aproape o jumătate de oră, judecătorul federal a descris modul în care Combs și-a folosit faima și puterea pentru a-și supune victimele. Raperrul american a stat tot timpul cu capul plecat, notează jurnaliștii prezenți în sală. La final, s-a întors spre cei peste 30 de membri ai familiei și prieteni strânși în spatele său, în sala de judecată, și le-a cerut iertare.
Înainte să se pronunțe sentința, P Diddy şi-a cerut scuze faţă de două dintre victimele sale şi a spus că şi-a învăţat lecţia. El a adăugat că perioada petrecută după gratii l-a ajutat să renunțe la alcool și droguri.
În vârstă de 55 de ani, magnatul hip-hopului american se află în arest preventiv într-o închisoare din Brooklyn din septembrie anul trecut.
Pe parcursul procesului care a durat 6 săptămâni, procurorii l-au acuzat pe cântărețul american că și-a folosit statutul din industria muzicală pentru a abuza zeci de femei.
Jurații au auzit, printre altele, declarațiile aduse de fosta lui iubită, cântăreața Cassie Ventura. Femeia a povestit în fața instanței că artistul a bătut-o și a drogat-o în mod repetat. Cassie a mai declarat că a fost forțată să aibă relații sexuale cu sute de străini, în timp ce Diddy filma și controla fiecare detaliu, uneori zile întregi.
