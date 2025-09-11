Sentință judecătorească în Anglia: Un candidat poate fi respins la angajare dacă ține cu echipa de fotbal rivală

11-09-2025 | 21:11
suporter
Un judecător de dreptul muncii din Marea Britanie a decis că persoanele pot fi respinse legal de la un loc de muncă dacă susțin o echipă rivală de fotbal față de personalul existent.

 

autor
Cristian Anton

Angajatorii din Anglia au dreptul să respingă candidații care țin cu echipa de fotbal rivală celei pe care o susține colectivul, a decis un judecător englez, într-una dintre cele mai ciudate sentințe văzute în ultimul timp.

Judecătorul Daniel Wright a declarat că angajatorii au dreptul să își bazeze alegerile de recrutare pe faptul că un coleg nou angajat ar putea „dăuna armoniei la birou” prin faptul că nu susține aceeași echipă, explică Sky News.

Wright a decis că un șef nu ar încălca legea muncii dacă, de exemplu, ar respinge angajarea unui fan al lui Tottenham pentru că biroul ar fi plin de fani ai lui Arsenal.

Acest lucru s-a întâmplat după ce o femeie a intentat o acțiune în justiție pentru că nu a obținut un loc de muncă la o agenție de marketing deoarece nu „vibra” pe aceeași lungime de undă cu intervievatorul ei.

Maia Kalina a susținut că a fost victima discriminării pentru că nu era extrovertită și nu-i plăcea să meargă la pub. Dar judecătorul Wright a respins afirmațiile ei și a spus că angajatorii au dreptul să ia în considerare dacă un potențial angajat s-ar înțelege bine cu personalul existent.

Șeful unei companii pline de fani ai lui Arsenal are voie să respingă angajarea unui fan al lui Tottenham

Pot exista momente când este perfect legal pentru un angajator să decidă că cineva pur și simplu nu se va potrivi cu echipa și că, prin urmare, ar fi dificil să lucreze împreună”, a spus judecătorul.

Un exemplu în acest sens ar putea fi o companie mică în care toți cei care lucrează la birou sunt susținători înfocați ai clubului de fotbal Arsenal și decid să aleagă un fan Arsenal la interviu în locul unui abonat la Tottenham Hotspur cu aptitudini și competențe similare, deoarece nu vor să strice armonia biroului”.

Decizia de acolo ar fi legală (deși ducerea exemplului la extrem nu ar fi neapărat bună pentru afaceri)”, a mai spus judecătorul britanic în motivarea sa. 

Naționala Spanieia sărbătorit titlul EURO 2024 pe străzile Madridului. Capitala, colorată în roșu

Etichete: Marea Britanie, candidati, judecatori, respingere, decizie judecatori, echipa de fotbal, suporter, interviu de angajare, adversari,

Dată publicare: 11-09-2025 21:11

