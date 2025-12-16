Un bărbat a murit electrocutat în Bacău în timp ce punea o instalație luminoasă de Crăciun. Cel care îl ajuta este la spital

16-12-2025 | 17:17
Grav accident de muncă în Bacău: doi bărbați s-au electrocutat, în timp ce montau o instalație luminoasă de Crăciun pe o clădire a firmei la care lucrau. Un angajat a murit, celălalt este la terapie intensivă.  

Daniel Moldovan,  Mariana Apostoaie

Potrivit anchetatorilor, scara metalică pe care au folosit-o a atins firele electrice. Cazul este acum anchetat de Parchet și de Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Cei doi bărbați, unul de 40 de ani, celălalt de 43, lucrau în comuna Mănăstirea Cașin din Bacău. Au vrut să pună o instalație exterioară pe o clădire din curtea firmei de cherestea și unul dintre ei s-a urcat pe o scară de metal. Colegul lui ar fi ținut de scară. Tragedia s-a produs când au fost atinse firele de curent din curte.

Anişoara Tapalagă, sora victimei: ”Patronul zice că în fiecare an îl punea să pună instalaţiile, dar nu să umble cu curent sau ceva. Fratele meu a scăpat scara undeva pe fire şi acolo a căzut şi acolo s-a electrocutat şi a murit”.

Cumnatul victimei: ”Aşteptăm şi filmările de pe camerele de luat vederi”.

Gara de Nord, sine
Un tânăr de 24 de ani a murit electrocutat după ce s-a urcat pe un stâlp de înaltă tensiune, în gara din Alba Iulia

Muncitorul de 40 de ani a murit pe loc. Echipajele medicale sosite la fața locului l-au găsit pe celălalt bărbat conștient, dar în stare de șoc. El este internat acum la spitalul din Onești.

”De obicei mor din cauza stopului cardiac”

Mădălina Purcaru Pletea, director medical Spitalul Oneşti: ”Pacientul este cu stare bună, fără mărci traumatice severe şi fără tulburări de ritm. Urmează în următoarele 24-48 de ore să fie externat acasă”.

În acest caz, anchetatorii au deschis un dosar penal de ucidere din culpă. Pe de altă parte, și Inspectoratul Teritorial de Muncă face propria cercetare.

Daniel Buftea, purtător de cuvânt ITM Bacău: ”Pentru a face această operaţiune, scara a atins o reţea de tensiune medie şi salariatul respectiv a murit. ITM Bacău face cercetări în acest caz şi se va stabili cine şi ce trebuia să facă”.

Ilie Bodale, specialist fizica fenomenelor neliniare: ”În momentul în care au atins firele, toată electricitatea, toată puterea a fost descărcată prin scara metalică și, implicit, pe cei care au atins scara metalică. De obicei mor din cauza stopului cardiac”.

Contactat de echipa Știrilor ProTV, angajatorul celor doi bărbați a refuzat să ofere un punct de vedere. 

Femeia electrocutată de un cablu al rețelei de tramvai din București a murit. Era internată la Spitalul Pantelimon

