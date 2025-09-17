Un tânăr de 24 de ani a murit electrocutat după ce s-a urcat pe un stâlp de înaltă tensiune, în gara din Alba Iulia

17-09-2025 | 10:29
Gara de Nord, sine
Inquam Photos / George Calin

Tragedie în gara din Alba Iulia. Un tânăr a murit electrocutat după ce s-a urcat pe un stâlp de înaltă tensiune.

Aura Trif

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, miercuri dimineaţa, poliţiştii Postului de Poliţie Transporturi Feroviare Alba Iulia au fost sesizaţi de către impiegatul de mişcare din staţia CF Alba Iulia cu privire la faptul că, în Gara CFR din municipiul Alba Iulia, pe una dintre liniile de tren, se află o persoană care nu prezintă semne vitale.

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un tânăr de 24 de ani, din municipiul Alba Iulia.

"Din primele cercetări efectuate la faţa locului reiese că acesta s-ar fi urcat pe un stâlp de electrificare, din staţia CF Alba Iulia, şi s-ar fi electrocutat", se menţionează în comunicat.

Cadavrul tânărului va fi transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei.

"Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii, cu exactitate, a tuturor cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment", au precizat reprezentanţii IPJ Alba. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 17-09-2025 10:10

