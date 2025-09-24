Un copil de șase ani a fost găsit mort în cadă de mama sa, după ce s-ar fi electrocutat, în Timișoara

Tragedie la Timișoara. Un băiețel de numai șase ani a fost găsit mort în baie de mama sa, care l-a lăsat câteva minute nesupravegheat. Lângă el era un uscător de păr, băgat în priză, iar prima ipoteză e că s-ar fi electrocutat, spun anchetatorii.

Vă avertizăm, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Copilul era în casă împreună cu mama și cei doi frați mai mici, când s-a întâmplat nenorocirea. Tatăl a primit cumplita veste în timp ce se afla la serviciu.

Gabriel, tatăl copilului: „M-a sunat soția și mi-a spus că s-a întâmplat ceva cu băiatul, cu David. Mi-a zis că o băgat un feon în priză și s-a băgat la baie. Ea era la bucătărie. Atât știu, în rest am venit și am găsit salvarea aici cum resuscitau”.

Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru bietul copil. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Alexandra Petrovici - purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului unde au constat că cele sesizate se confirmă, din păcate fiind declarat decesul minorului. Polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii incidentului”.

Trupul copilului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, pentru necropsie. Familia mai are doi băieței, unul de trei ani, altul de patru.

