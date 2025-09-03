Primarul din Vaslui, după ce un copil a murit electrocutat de un proiector: „Nu trebuia să funcționeze nici acum, nici ieri”

Se fac cercetări pentru ucidere din culpă după un incident șocant înregistrat în Vaslui. Un copilaș de un an și jumătate a murit electrocutat în piața orașului.

Ar fi călcat desculț pe un proiector de iluminat, amplasat în iarbă. A fost resuscitat mai bine de o oră, sub privirile împietrite de groază ale părinților lui.

Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional!

Scena șocantă s-a petrecut în Piața Civică din Vaslui. Zeci de copii se jucau în zonă. Unul dintre ei, un băiețel de un an și jumătate, ar fi călcat pe unul dintre proiectoarele montate în iarbă și a căzut secerat. Era ținut de mână de tatăl său.

Localnică: „Copiii noștri vin într-o siguranță aici în centru să se joace și să se întâmple așa o nenorocire... e ceva de strigat la cer.”

După apelul la 112, un echipaj SMURD a ajuns în câteva minute. În timp ce medicii luptau pentru viața copilului, părinții lui, dar și cei care au asistat la teribila scenă, se rugau să se întâmple o minune. Din păcate, după mai bine de o oră, a fost declarat decesul.

Femeie: „Sunt chiar revoltată. Putea să se întâmple la oricine. Și un copil mai mare putea să treacă pe acolo și putea să se curenteze.”

Sistemul, verificat acum o lună

Primarul localității spune că mai multe proiectoare au fost amplasate în piață în urmă cu 17 ani. Dar în ultimii ani nu ar mai fi fost funcționale. Ele au fost verificate acum o lună, înainte de zilele orașului. Atunci nu au fost descoperite nereguli. La verificările de acum, însă, s-a constatat că proiectorul de la locul tragediei era alimentat cu curent electric, iar in apropiere sunt aspersoare care uda iarba.

Lucian Braniște, primarul Municipiului Vaslui: „Avea tensiune. Nu mare, nu de nivelul unei prize, dar era pe tensiune. Nu trebuia să funcționeze nici acum, nici ieri, nici alaltăieri. Vă spun cu toată asumarea. Vina e comună. Suntem pe domeniul public.”

Angajații de la firma care asigură mentenanța iluminatului decorativ din Vaslui au început miercuri dimineață verificarea instalațiilor luminoase din oraș. Societatea a castigat licitatia pentru acest serviciu în urmă cu doi ani.

Corpul de iluminat a fost ridicat de anchetatori pentru expertiză. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Contactați telefonic, reprezentanții firmei care asigură mentenanța iluminatului public din Vaslui au refuzat să ofere un punct de vedere.

Lucian Braniște, primarul municipiului Vaslui: ”Din ce spuneau colegii de la poliția locală, copilul era desculț, era de mână cu tatăl, in iarbă. În momentul in care a călcat pe spot și tatăl a simtit acel șoc."

Vasile Ciubotaru, electrician autorizat: ”Inima unui adult rezistă la 30 de miliamperi, dar când vorbim de un copil s-ar putea si 10-15 miliamperi să îi fie fatal."

Politistii au deschis - deocamdată - un dosar penal pentru ucidere din culpă in rem.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













