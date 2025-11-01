Un bărbat a fost lovit mortal de o mașină chiar în ziua lui de naștere, în Timișoara

01-11-2025 | 09:25
Un bărbat de 53 de ani din Timișoara a fost lovit mortal de o mașină vineri seară, chiar de ziua lui.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s-a petrecut la intrarea în oraș, dinspre localitatea Șag, în timp ce victima încerca să traverseze strada printr-un loc nepermis.

Un echipaj SMURD, chemat de urgență, a încercat să îl resusciteze pe bărbat timp de 45 de minute, însă efortul a fost în zadar. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Reporter: Vicențiu Lupeș

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, accidente rutiere, bărbat mort,

Dată publicare: 01-11-2025 09:18

