Un bărbat a fost lovit mortal de o mașină chiar în ziua lui de naștere, în Timișoara
Un bărbat de 53 de ani din Timișoara a fost lovit mortal de o mașină vineri seară, chiar de ziua lui.
Accidentul s-a petrecut la intrarea în oraș, dinspre localitatea Șag, în timp ce victima încerca să traverseze strada printr-un loc nepermis.
Un echipaj SMURD, chemat de urgență, a încercat să îl resusciteze pe bărbat timp de 45 de minute, însă efortul a fost în zadar. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
Dată publicare:
01-11-2025 09:18