A fost stabilită cauza morţii lui Felix Baumgartner. Ce au dezvăluit procurorii la câteva luni de la deces

Stiri externe
07-10-2025 | 22:41
Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu

Justiţia italiană a dezvăluit cauzele morţii tragice a lui Felix Baumgartner, decedat pe 17 iulie la Porto Sant'Elpidio, în Italia.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Celebrul paraşutist austriac, în vârstă de 56 de ani, partenerul de viaţă al vedetei TV Mihaela Rădulescu, a fost victima unui accident de parapantă motorizată. El s-a prăbuşit într-un complex de vacanţă în timpul unui zbor de rutină.

Citat de cotidianul german Bild, procurorul din Fermo, Raffaele Iannella, a prezentat concluziile anchetei.

„O expertiză tehnică a stabilit că accidentul a fost cauzat de o simplă eroare umană”, a declarat acesta, eliminând ipoteza unor probleme mecanice sau a unui defect al echipamentului lui Baumgartner.

Acesta „nu a reuşit să scoată parapanta din spirală” odată ce a început spirala de cădere, ceea ce a dus la o pierdere rapidă de altitudine.

Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu
Bărbatul care i-a acordat primul ajutor lui Felix Baumgartner a fost martor la accident: „Părea că nu a reacționat”

Potrivit procurorului, tocmai această spirală a provocat catastrofa. În ciuda experienţei sale vaste, legenda paraşutismului nu a reuşit să iasă din spirală, eşuând să activeze comanda din dreapta a parapantei, necesară în astfel de situaţii de urgenţă.

„Acest lucru a dus la pierderea controlului asupra aparatului şi la imposibilitatea de a ieşi din spirală”, a precizat ea.

Paraşuta de rezervă, care s-a deschis cu doar câteva secunde înainte de impact, nu a putut să-i salveze viaţa lui Baumgartner.

Rudele austriacului şi avocaţii săi au obţinut acum raportul tehnic pentru a clarifica responsabilitatea şi a analiza eventualele consecinţe legale.

Sursa: News.ro

Etichete: deces, felix baumgartner,

Dată publicare: 07-10-2025 22:41

Fanii îşi iau rămas-bun de la Felix Baumgartner, partenerul de viaţă al Mihaelei Rădulescu, care a încetat din viaţă într-un accident de parapantă în Italia.

 

