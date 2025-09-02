Sinuciderile reprezintă un deces din 100 la nivel mondial, avertizează OMS. Tinerii sunt printre cei mai vulnerabili

Sinuciderile reprezintă un deces din 100 la nivel mondial, a anunțat OMS într-un nou raport.

OMS a deplâns totodată insuficiența progreselor realizate în combaterea uneia dintre principalele cauze de deces în rândul tinerilor, informează AFP, citată de Agerpres.

„Sinuciderea a cauzat moartea a aproximativ 727.000 de persoane doar în anul 2021”, a declarat Devora Kestel, aflată la conducerea departamentului de Sănătate mintală din cadrul OMS, într-o conferință de presă.

Tinerii, cei mai vulnerabili

Într-un nou raport, OMS subliniază că suicidul este una dintre principalele cauze de deces în rândul tinerilor din toate țările și din toate categoriile socio-economice.

În pofida eforturilor desfășurate la nivel mondial, progresele realizate sunt prea slabe pentru ca obiectivul de dezvoltare durabilă (ODD, adoptat în 2015) de Organizația Națiunilor Unite (ONU), ce constă în reducerea cu o treime a ratei sinuciderilor până în 2030, să poată fi atins.

„Dacă tendința actuală va continua, reducerea nu va fi decât de 12%”, în următorii cinci ani, a detaliat Devora Kestel.

La nivel global, rata sinuciderilor a scăzut cu 35% între anii 2000 și 2021, rămânând stabilă în timpul pandemiei de COVID-19 în pofida unei creșteri a factorilor de risc, potrivit noului raport.

Țările cu cele mai multe sinucideri

Aproape trei sferturi (73%) din totalul sinuciderilor se produc în țări cu venituri mici și mijlocii, unde se află majoritatea populației globale.

Țările cu venituri mari prezintă o rată a sinuciderilor mai ridicată, dar este dificil de stabilit comparații, întrucât producția de date statistice în aceste țări este mai dezvoltată decât în țările sărace, au explicat specialiștii de la OMS.

Sinuciderea rămâne o consecință dramatică a unor tulburări ale sănătății mintale, precizează aceeași organizație într-un comunicat.

Mai mult de 1 miliard de persoane suferă de astfel de tulburări, cele mai frecvente fiind anxietatea și depresia, iar acest număr crește mai rapid decât cel al populației mondiale, potrivit OMS.

OMS se declară îngrijorată în special de tulburările mintale în rândul tinerilor, care au suferit în mod deosebit în timpul pandemiei de COVID-19 și care sunt extrem de expuși la riscurile reprezentate de rețelele de socializare.

„Transformarea serviciilor de sănătate mintală este una dintre cele mai presante mize de sănătate public”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, în același comunicat.

Aproape 50% din adolescenții români s-au gândit la sinucidere

În România, rata sinuciderilor la adolescenții sub 15 ani este de două ori mai mare decât media europeană, arată un studiu. Unul din doi adolescenți români a avut cel puțin o dată gânduri de suicid.

48,9% dintre tineri au avut cel puțin o dată gânduri de suicid, iar peste 27% erau triști tot timpul și nu puteau scăpa de tristețe. Doar la Spitalul Obregia din Capitală au ajuns în 2023 aproape 5.500 de copii și adolescenți care au avut nevoie de îngrijire specializată.

Adolescenții vin cu anxietate ori depresie, iar motivele sunt multiple: eșecurile în dragoste, certurile cu părinții şi prietenii ori situația școlară. Adesea este asociat și consumul de stupefiante.

TelVerde Antisuicid 0800801200 este o linie telefonică apelabilă gratuit de pe teritoriul României, din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













