Un bărbat a fost găsit mort pe un câmp din Constanța. Cadavrul era în stare de descompunere

Stiri actuale
17-09-2025 | 18:24
Poliție
Cadavrul în stare de descompunere al unui bărbat a fost găsit, miercuri, pe un câmp din judeţul Constanţa, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili identitatea victimei şi modul cum şi-a pierdut viaţa.

Sabrina Saghin

„Astăzi, în jurul orei 14.45, poliţişti din cadrul Serviciului Municipal de Ordine şi Siguranţă Publică au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că, în extravilanul localităţii Cumpăna, pe câmp, s-ar afla un cadavru. Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un cadavru de sex bărbătesc, în stare de descompunere”, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.

Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili identitatea bărbatului decedat.

