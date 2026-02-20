Anchetatorii au prins o persoană bănuită că ar fi provocat moartea victimei.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Botoșani au anunțat, vineri, că polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 9 Vlăsinești au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, de 41 de ani, din comuna Mitoc, a fost găsit decedat în curtea unei locuințe din localitate.

„În urma deplasării la fața locului s-a constatat că sesizarea se confirmă, victima prezentând leziuni în zona capului, incompatibile cu viața. În urma activităților desfășurate la fața locului de către echipa complexă a Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată la scurt timp și preluată în custodia poliției, până la finalizarea cercetărilor”, au afirmat reprezentanții IPJ Botoșani.

Ei continuă cercetările pentru comiterea infracțiunii de omor.

