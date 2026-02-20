Un austriac a fost condamnat la închisoare cu suspendare după ce prietena lui a murit anul trecut de frig pe munte, instanța considerându-l vinovat pentru că nu a alertat la timp autoritățile și a lăsat-o în urmă, scrie BBC.

Bărbatul, numit doar Thomas P, în conformitate cu legile austriece privind confidențialitatea, a primit o pedeapsă cu suspendare de 5 luni și o amendă de 9.600 de euro.

Prietena sa, Kerstin G, a murit de hipotermie în timpul unei excursii de alpinism pe muntele Grossglockner, în ianuarie 2025. Instanța a precizat că a considerat înainte de sentință cazierul curat al lui Thomas P, dar și pierderea unei persoane apropiate „ca factori atenuanți”.

A precizat că a luat în considerare și „discuția publică de pe rețelele de socializare, care a fost incriminatoare pentru inculpat”.

Judecătorul Norbert Hofer, el însuși un alpinist experimentat care lucrează cu echipe de salvare montană și cu elicopterul din Tirol, a declarat că Thomas P era un alpinist excelent, dar că prietena sa era cu ani-lumină în urma lui în ceea ce privește abilitățile ei de alpinism.

Judecătorul a spus că cei doi ar fi trebuit să se întoarcă, deoarece Kerstin G nu avea suficientă experiență în condiții de iarnă.

Instanța a audiat-o și pe Andrea B, o fostă iubită a lui Thomas P, care a descris cum acesta o lăsase singură într-un tur anterior pe Grossglockner, în 2023. Ea a spus că era la capătul puterilor, amețea și i se stinsese lanterna, povestind cum plângea și țipa când el a dispărut brusc, mergând înainte și lăsând-o în urmă.

Bărbatul a pledat nevinovat

Conform relatărilor din presa austriacă, instanța a aflat cum echipa de salvatori montani a găsit trupul lui Kerstin atârnat cu capul în jos de o stâncă. Unul dintre salvatori a declarat instanței că avea rucsacul pe ea și capul dat pe spate. Avea ochii larg deschiși, nu purta mănuși și cizmele desfăcute, a spus el.

„Am fost uimiți că a rămas în acea poziție. Dacă vântul ar fi fost mai puternic, ar fi căzut peste fața sudică”.

Procurorul a declarat că au fost vânturi puternice de până la 74 km/h și era foarte frig, respectiv -8°C, cu o temperatură resimțită de -20°C. Procurorul susține că, fiind alpinistul mai experimentat, Thomas P a fost „ghidul responsabil pentru tur”. Anchetatorii precizează că bărbatul nu s-a întors după ea sau nu a cerut ajutor la timp pentru a-și ajuta prietena.

Thomas P nu ar fi trebuit niciodată să se permită să ajungă în această situație, a mai spus procurorul.

Thomas P a pledat nevinovat. El a declarat instanței că îi pare profund rău, că și-a iubit prietena, care era foarte sportivă, și că au planificat călătoria împreună. Avocatul său, Kurt Jelinek, a arătat că cei doi s-au aflat într-o situație cu adevărat dificilă și stresantă. Apărătorul a mai spus că Kerstin nu era lipsită de experiență și știa în ce se băga.

Cazul a stârnit ample dezbateri în cercurile de alpiniști

Procurorii arată că cuplul a rămas blocat pe munte și că bărbatul nu a sunat la poliție și nu a trimis niciun semnal de urgență când un elicopter al poliției a survolat muntele în jurul orei 22:30. Înregistrările video din elicopter au arătat cuplul încă urcând. Judecătorul a remarcat că nu au fost trimise semnale de urgență.

Apărarea a susținut că, în acel moment, Thomas P și prietena sa se simțeau încă bine și nu au cerut ajutor, deoarece erau aproape de vârf. Imaginile de pe camera web arată luminile lanternelor lor în timp ce escaladau muntele.

Dar la scurt timp după aceea, apărarea a spus că situația s-a schimbat dramatic, când Kerstin și-a epuizat complet forțele, chiar aproape de vârf. Apărarea a spus că ea i-a cerut lui Thomas P să meargă să ceară ajutor.

La 00:35, pe 19 ianuarie, bărbatul a sunat la poliția montană. Conținutul conversației este contestat. Salvatorii au spus că nu a fost un apel de urgență, dar avocatul spune că acesta neagă că i-ar fi spus poliției că totul este în regulă.

A escaladat vârful și a coborât pe cealaltă parte, lăsând-o pe Kerstin în urmă. Procurorii spun că a părăsit-o la 02:00 dimineața. Imaginile de pe camerele web arată silueta sa luminată de torțe coborând de pe vârf.

Procesul a stârnit interes și dezbateri, nu doar în Austria, ci și în comunitățile de alpiniști de dincolo de granițele sale, ridicând întrebări cu privire la momentul în care judecata personală și asumarea riscurilor devin o chestiune de răspundere penală. Sentința poate fi atacat cu apel.