Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației Rheinpfalz și citat de DPA.

„În evaluarea mea, acest război se va încheia doar când una dintre cele două părți va fi epuizată, fie militar, fie economic”, a afirmat Merz.

Referindu-se la președintele rus Vladimir Putin, cancelarul german a spus că apelurile la rațiune sau la considerente umanitare nu vor avea efect.

„Rațiunea și argumentele umanitare nu îl vor convinge pe Putin. Acesta este adevărul amar”, a declarat Merz.

În opinia sa, obiectivul eforturilor europene trebuie să fie „ca statul rus să nu mai poată continua războiul militar și să nu îl mai poată finanța economic”.

