Acest model vine din China și nu din SUA, vedem așadar două superputeri care se încordează foarte tare să aducă modele cât mai avansate de inteligență artificială.

Cum funcționează

Sunt cadre care sunt generate destul de scurt ca durată, dar apoi sunt montate, cam cum filmezi la cinematograf. Ce este diferit acum este că te poți juca cu mai multe cadre în același timp, iar mediul înconjurător să rămână neschimbat, ca să ai această sincronizare în fiecare cadru, ceea ce se întâmplă în realitate în industria cinematografică.

Mai multe detalii în VIDEO atașat.