Un bărbat din Slatina a intrat într-o sală de jocuri și a amenințat o angajată cu un cuțit. A furat aproape 70.000 de lei

Un bărbat este cercetat de poliţişti după ce a intrat într-o sală de jocuri de noroc din Slatina, a ameninţat-o pe angajată cu un cuţit şi a furat astfel aproximativ 70.000 de lei, după care a fugit.

Poliţiştii au reuşit în scurt timp identificarea şi prinderea acestuia. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar prejudiciul, recuperat.

”La data de 28 decembrie 2025, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat de către o femeie, angajată a unei săli de jocuri de noroc din municipiul Slatina, cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar fi pătruns în incinta unităţii şi, sub ameninţarea unui obiect tăietor-înţepător, ar fi sustras suma de aproximativ 70.000 de lei”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt.

Poliţiştii au început cercetările pentru identificarea şi prinderea autorului faptei, dar şi pentru recuperarea prejudiciului.

Ei au stabilit că bănuit de comiterea faptei este un bărbat de 41 de ani din comuna Tufeni.

Anchetatorii au făcut, marţi, două percheziţii la locuinţele bărbatului respectiv. În urma acestei acţiuni a fost recuperat prejudiciul.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 ore, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













