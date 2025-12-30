Un bărbat din Slatina a intrat într-o sală de jocuri și a amenințat o angajată cu un cuțit. A furat aproape 70.000 de lei

Stiri actuale
30-12-2025 | 10:36
Sală jocuri
Getty Images

Un bărbat este cercetat de poliţişti după ce a intrat într-o sală de jocuri de noroc din Slatina, a ameninţat-o pe angajată cu un cuţit şi a furat astfel aproximativ 70.000 de lei, după care a fugit.

autor
Claudia Alionescu

Poliţiştii au reuşit în scurt timp identificarea şi prinderea acestuia. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar prejudiciul, recuperat.

”La data de 28 decembrie 2025, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat de către o femeie, angajată a unei săli de jocuri de noroc din municipiul Slatina, cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar fi pătruns în incinta unităţii şi, sub ameninţarea unui obiect tăietor-înţepător, ar fi sustras suma de aproximativ 70.000 de lei”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt.

Poliţiştii au început cercetările pentru identificarea şi prinderea autorului faptei, dar şi pentru recuperarea prejudiciului.
Ei au stabilit că bănuit de comiterea faptei este un bărbat de 41 de ani din comuna Tufeni.

Anchetatorii au făcut, marţi, două percheziţii la locuinţele bărbatului respectiv. În urma acestei acţiuni a fost recuperat prejudiciul.

Citește și
maramures
Bărbat din Maramureș, reținut după ce a incendiat bunurile unui vecin. Imaginile șocante, transmise live pe TikTok

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 ore, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată.

Germania a intrat în febra artificiilor înainte de Revelion. Cozi uriașe încă de la miezul nopții

Sursa: News.ro

Etichete: barbat, politie, furt, amenintare, jocuri de noroc, slatina,

Dată publicare: 30-12-2025 10:36

Articol recomandat de sport.ro
Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea României: „Ăsta e adevărul!“
Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea României: „Ăsta e adevărul!“
Citește și...
Un bărbat din județul Argeș, arestat după ce a încălcat ordinul de protecție. Și-a amenințat soția cu o drujbă
Stiri Virale
Un bărbat din județul Argeș, arestat după ce a încălcat ordinul de protecție. Și-a amenințat soția cu o drujbă

Un bărbat de 48 de ani din Ștefănești, Argeș, a fost arestat după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de soția sa.

Bărbat din Maramureș, reținut după ce a incendiat bunurile unui vecin. Imaginile șocante, transmise live pe TikTok
Stiri actuale
Bărbat din Maramureș, reținut după ce a incendiat bunurile unui vecin. Imaginile șocante, transmise live pe TikTok

În Maramureș, un bărbat a vrut să-și transmită furia în direct, pe o rețea socială. S-a filmat în timp ce incendia bunurile unor vecini – o construcție din lemn și o căpiță de fân – apoi i-a amenințat pe proprietari.

Un tânăr din Dolj, reţinut după ce a provocat distrugeri unei maşini parcate şi l-a ameninţat pe proprietarul autoturismului
Stiri actuale
Un tânăr din Dolj, reţinut după ce a provocat distrugeri unei maşini parcate şi l-a ameninţat pe proprietarul autoturismului

Un tânăr de 25 de ani din judeţul Dolj a fost reţinut după ce a ameninţat un bărbat, aflat într-o gospodărie, şi a provocat distrugeri maşinii acestuia, parcată în faţa porţii. Scenele au fost surprinse de o cameră de supraveghere.

Recomandări
După un an dificil, economia României ar putea accelera în 2026. Fondurile europene și investițiile pot relansa creșterea
Stiri Economice
După un an dificil, economia României ar putea accelera în 2026. Fondurile europene și investițiile pot relansa creșterea

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.

Alertă de vreme rea în România. Viscolul a doborât copaci și stâlpi de electricitate, mii de oameni afectați. ”E dezastru!”
Stiri actuale
Alertă de vreme rea în România. Viscolul a doborât copaci și stâlpi de electricitate, mii de oameni afectați. ”E dezastru!”

Mai multe zone din centrul țării se află sub cod galben de vreme rea, până marți seară. Vântul năprasnic a făcut pagube și luni. Pe unele șosele din nordul Moldovei, câțiva șoferi au derapat și au rămas blocați în zăpadă.

 

Reacția lui Zelenski după ce Putin i-a spus lui Trump că Ucraina i-ar fi atacat reședința. Negocierile de pace, în pericol
Stiri externe
Reacția lui Zelenski după ce Putin i-a spus lui Trump că Ucraina i-ar fi atacat reședința. Negocierile de pace, în pericol

Acordul dintre Rusia și Ucraina, pe care Donald Trump îl anunța ieri ca fiind „foarte aproape de a se finaliza”, pare să se destrame înainte de a fi început.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Decembrie 2025

54:33

Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28