O femeie din Neamț a fost bătută și atacată cu un cuțit de partenerul ei. Ce descoperire șocantă au făcut medicii la spital

17-12-2025 | 17:11
Un bărbat din județul Neamț a fost arestat după ce și-a lovit partenera și a atacat-o cu un cuțit. Grav este că, la spital, medicii au descoperit că femeia de 53 de ani are și răni mai vechi și îndură bătăi și umilințe de multă vreme.

Daniel Moldovan

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Cei doi locuiau împreună într-o casă din comuna Trifești. Acolo ar fi avut loc și certurile în urma cărora victima era lovită fără milă.

Ultima dată, partenerul ei, un individ de 58 de ani, i-ar fi reproșat, după ce a consumat alcool, că l-ar înșela. Și în mijlocul scandalului a atacat-o cu un cuțit. Femeia a reușit să scape și să fugă la vecini. De aici a sunat la 112.

Ramona Ciofu, IPJ Neamț: „Față de bărbat a fost emis un ordin de protecție provizoriu, fiind reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.”

Agresorul a fost arestat

Dus la instanță, agresorul a fost arestat pentru următoarele 30 de zile. Iubita lui a fost internată la spitalul din Roman pentru îngrijiri medicale. La consult, medicii au găsit pe trupul ei și alte răni mai vechi, semn că ar fi fost abuzată în repetate rânduri. Asta cu toate că abia acum biata femeie a cerut pentru prima dată ajutor.

Toader Cărpuș, director medical spitalul Roman: „La evaluarea medicală aceasta prezenta plăgi tăiate la nivelul ambelor antebrațe. De asemenea, examenul clinic a evidențiat leziuni mai vechi cicatrizate la nivelul toracelui, abdomenului și feței.”

Lorena Bolfă, psiholog clinician: „Frica, manipularea, atașamentul și controlul o fac pe femeie să rămână și să confunde comportamentul agresiv cu o dependență și cu iubirea. Nu rămâne într-o relație pentru că este slabă, ci pentru că violența repetată îi afectează profund starea psihoemoțională.”

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă mai mulți ani de închisoare.

