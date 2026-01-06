Un bărbat din Bacău a vrut să urce în tren cu un cuțit și un spray lacrimogen. El a fost oprit la timp de polițiști

Un bărbat a fost prins de jandarmi cu un spray iritant şi un cuţit, în zona Gării din municipiul Bacău, el devenind agitat când a văzut forţele de ordine.

Bărbatului, care intenţiona să urce cu aceste obiecte în tren, i s-au întocmit documentele necesare urmăririi penale.

”În această după‑amiază, în timpul unei patrule pedestre în zona Gării CFR din municipiul Bacău, un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Ştefan cel Mare» Bacău a observat un bărbat care, la vederea forţelor noastre, a evitat contactul şi a devenit vizibil agitat. Când s‑a întors, în buzunarele din spate erau obiecte voluminoase, iar la controlul corporal au fost găsite un spray cu piper dispersant şi un cuţit tip briceag (lungime totală 26 cm: mâner 14 cm, lamă 12 cm)”, a informat Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bacău.

Bărbatul intenţiona să urce în tren cu aceste obiecte, fapt car constituie o încălcare a prevederilor penale privind portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

El a fost dus la sediul unităţii pentru întocmirea documentelor necesare urmăririi penale.

