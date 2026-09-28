În luna iunie, CGMB a aprobat înfiinţarea şi organizarea serviciului public de ridicare, transport, depozitare şi eliberare (RTDE) a vehiculelor parcate neregulamentar. Acest serviciu a fost delegat Companiei Municipale Parking, însă nu a fost identificat şi pus la dispoziţia operatorului un imobil care să asigure funcţia de depozit RTDE, scrie Agerpres.

Ce capacitate are

În acest scop a fost identificat terenul situat în Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, având suprafaţa de 40.227 mp din acte şi 25.579 mp măsurată. Imobilul reprezintă proprietatea Municipiului Bucureşti şi se află în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar. Alegerea amplasamentului este justificată de proximitatea faţă de inelul central şi de legătura directă cu arterele principale, se arată în documentele ataşate proiectului.

Locul respectiv permite asigurarea capacităţii de minimum 250 de vehicule. Operatorul va suporta costurile de amenajare, autorizare, pază, utilităţi, întreţinere şi exploatare.

CGMB urmează să clarifice şi regulamentul privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor parcate neregulamentar, pentru a delimita "fără echivoc" competenţele PMB şi ale sectoarelor şi pentru a delimita expres zonele în care sectoarele desfăşoară activităţile reglementate.

O altă propunere prevede posibilitatea întocmirii în format electronic a dispoziţiei de ridicare, a fişei vehiculului şi a procesului-verbal, precum şi informarea dispeceratului competent după efectuarea ridicării.