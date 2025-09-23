„Niciun avion nu poate decola sau ateriza”. Aeroportul din Copenhaga, închis din cauza unor drone neidentificate
Aeroportul din Copenhaga a fost închis luni după ce mai multe drone neidentificate au fost observate în spaţiul aerian din jurul acestuia, provocând devierea a aproximativ 15 zboruri, au anunţat poliţia şi aeroportul, citate de AFP.
„Spaţiul aerian de deasupra aeroportului din Copenhaga este închis de la ora 20:30 (18:30 GMT) din cauza prezenţei a două sau trei drone neidentificate. Niciun avion nu poate decola sau ateriza pe aeroport", a declarat purtătoarea de cuvânt a aeroportului, Lise Agerley Kurstein.
Ea a adăugat că aproximativ 15 zboruri au fost deviate către alte aeroporturi.
Poliţia din Copenhaga, la rândul său, a declarat că „trei sau patru drone mari" au fost observate deasupra aeroportului.
Forţele de ordine nu au putut spune dacă dronele erau aparate militare sau civile.