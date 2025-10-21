Ultimele pregătiri pentru sfințirea Catedralei Naționale. Peste 350 milioane de pietricele de sticlă și aur formează mozaicul

Se lucrează intens pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale, programată duminică. O echipă a Știrilor PRO TV a intrat marți în cea mai valoroasă cameră a atelierului în care se montează mozaicul.

Este locul unde se păstrează foițele de aur de 24 de karate, piatra și sticla, aduse din Veneția, de la cei mai mari furnizori din lume. Artiștii lucrează cu una dintre cele mai vechi tehnici din iconografie și fac ultimele retușuri pentru marea sărbătoare de duminică.

Piesă cu piesă, lumină cu lumină, mii de fragmente de sticlă și aur se așază zi de zi în trupul Catedralei Naționale.

Peste 350 de milioane de pietricele pentru mozaic în stil bizantin

Sunt peste 350 de milioane de pietricele de sticlă și piatră naturală care acoperă cei 25 de mii de metri pătrați de pereți în tehnica mozaicului în stil bizantin. Acest stil, folosit la Bazilica Sfânta Sofia din Constantinopol în secolul al VI-lea, a devenit modelul de referință pentru toate bisericile ortodoxe din lume.

Corespondent Știrile PRO TV: „Suntem în camera aurului. Cea mai protejată încăpere din întreg atelierul. Aici se păstrează toate teserele acoperite cu foiță de aur. Vorbim despre un aur de 24 de karate în nuanțe diferite — alb, galben sau cuprui. Aceste bucăți de sticlă acoperite cu foiță de aur vin aici direct de la producătorii din Veneția. Este bucata de sticlă colorată, apoi foița de aur și încă o bucată de sticlă tocmai pentru a proteja aurul.”

Din toată iconografia, doar 15% e reprezentată de mozaic cu foiță de aur, bucăți din altar însă sunt în totalitate acoperite cu aur.

Procesul de fabricare al sticlei și al foiței de aur

Sticla se topește în cuptoarele atelierelor Orsoni din Veneția, tot acolo se taie și foița de aur și se lipește ulterior pe sticlă. Numai pentru cele 45 de icoane de pe catapeteasmă s-au folosit 12 kg de mozaic cu foiță de aur pentru un metru pătrat de icoană.

Fiecare teseră, adică bucata de mozaic, trebuie să aibă o anumită grosime pentru a rezista în perete mii de ani. Tocmai de aceea s-a folosit și această tehnică. Munca însă e uriașă: fiecare bucățică se taie manual și se lipește cu pap, o soluție din făină cu apă și conservant.

Daniel Codrescu este cel care a pictat întreaga iconografie a Catedralei, de aici și unitatea care ne înconjoară în momentul în care pășim în interior. Iar peste 200 de artiști au tradus pictura în mozaic.

Anca are 25 de ani și de 2 ani și jumătate este parte din echipa care lucrează fără oprire la una dintre cele mai importante compoziții sacre din lume.

Anca, artist mozaicar: „În mozaic e cu totul diferit, liniile sunt construite dintr-un material rigid, iar finețea se redă din tăieturi precise. Și ai nevoie de forță. Cred că mușchii s-au antrenat foarte bine și reușesc să sparg sticla.”

De cinci ani, fiecare chip din mozaic se naște din răbdarea unor oameni care știu că lucrează pentru ceva ce va dăinui peste veacuri.

