Sfânta Parascheva, cinstită de credincioși din întreaga lume: o maică din Uganda povestește miracolul care i-a schimbat viața

După o zi încărcată, dar plină de emoție, sute de pelerini s-au odihnit în Catedrala Mitropolitană din Iași. Pe mulți îi aștepta un drum lung spre casele lor din țară și din străinătate.

Până aseară, la ora 20, trecuseră pe sub baldachin aproximativ 184 de mii de oameni. Unii au rămas și la slujbă, recunoscători pentru binecuvântările primite.

Preoți și voluntari le-au împărțit credincioșilor flori și 300 de mii de iconițe sfințite.

La miezul nopții, pelerinii au fost primiți pentru odihnă în catedrala de la Iași, care și-a deschis larg porțile. Unii au stat la coadă și 15 ore.



Femeie: „Este atâta har, încât nu simțim nici oboseală, nici frigul. Am venit puțin și la slujbă, înainte de a ne culca, de a ne odihni. De fiecare dată am rămas impresionată și de populația care vine, pentru că este atâta liniște”.



Mulți au venit de departe, unii chiar de peste hotare.



Mamă: „15 ore la rând, exact 15 ore la rând, din Basarabia vin. Venim și în timpul anului, dar că acum…extraordinar, nu am fost niciodată la hram, prima dată suntem de hram, extraordinar.”

Printre pelerini s-a aflat și o maică stareță din Republica Uganda. Ne-a povestit cum s-a rugat în urmă cu 8 ani la Sfânta Parascheva și a primit, mai apoi, ajutor.



Maica stareță Thavoria: „A făcut un miracol pentru mănăstirea noastră, de aceea o iubesc foarte mult. Nu aveam nicio mănăstire, m-am rugat la Ea. Nu aveam apă curată, nu aveam mănăstire, așa că pentru mine a fost un miracol. De aceea o iubesc pe Sfânta Parascheva.”

După miezul nopții, cel puțin 12 mii de oameni încă așteptau la rând, pentru a se închina. Racla Sf. Parascheva va rămâne sub baldachin, pe esplanadă, până diseară.

