Sfânta Parascheva, cinstită de credincioși din întreaga lume: o maică din Uganda povestește miracolul care i-a schimbat viața

Stiri actuale
15-10-2025 | 07:38
maica-uganda

După o zi încărcată, dar plină de emoție, sute de pelerini s-au odihnit în Catedrala Mitropolitană din Iași. Pe mulți îi aștepta un drum lung spre casele lor din țară și din străinătate.

autor
Mariana Apostoaie

Până aseară, la ora 20, trecuseră pe sub baldachin aproximativ 184 de mii de oameni. Unii au rămas și la slujbă, recunoscători pentru binecuvântările primite.

Preoți și voluntari le-au împărțit credincioșilor flori și 300 de mii de iconițe sfințite.

La miezul nopții, pelerinii au fost primiți pentru odihnă în catedrala de la Iași, care și-a deschis larg porțile. Unii au stat la coadă și 15 ore.

Femeie: „Este atâta har, încât nu simțim nici oboseală, nici frigul. Am venit puțin și la slujbă, înainte de a ne culca, de a ne odihni. De fiecare dată am rămas impresionată și de populația care vine, pentru că este atâta liniște”.

Mulți au venit de departe, unii chiar de peste hotare.

Mamă: „15 ore la rând, exact 15 ore la rând, din Basarabia vin. Venim și în timpul anului, dar că acum…extraordinar, nu am fost niciodată la hram, prima dată suntem de hram, extraordinar.”

Printre pelerini s-a aflat și o maică stareță din Republica Uganda. Ne-a povestit cum s-a rugat în urmă cu 8 ani la Sfânta Parascheva și a primit, mai apoi, ajutor.

Maica stareță Thavoria: „A făcut un miracol pentru mănăstirea noastră, de aceea o iubesc foarte mult. Nu aveam nicio mănăstire, m-am rugat la Ea. Nu aveam apă curată, nu aveam mănăstire, așa că pentru mine a fost un miracol. De aceea o iubesc pe Sfânta Parascheva.”

Citește și
accindet
Accident grav la intrarea în Tecuci: un șofer din Galați, în comă după ce s-a răsturnat cu mașina

După miezul nopții, cel puțin 12 mii de oameni încă așteptau la rând, pentru a se închina. Racla Sf. Parascheva va rămâne sub baldachin, pe esplanadă, până diseară.

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, Sfânta Parascheva,

Dată publicare: 15-10-2025 07:38

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Accident grav la intrarea în Tecuci: un șofer din Galați, în comă după ce s-a răsturnat cu mașina
Stiri actuale
Accident grav la intrarea în Tecuci: un șofer din Galați, în comă după ce s-a răsturnat cu mașina

Un șofer este în comă, la spital, după un accident petrecut aseară la intrarea în municipiul Tecuci. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Heliport modern la Spitalul de Urgență Galați: pacienții critici vor ajunge la UPU în doar două minute
Stiri actuale
Heliport modern la Spitalul de Urgență Galați: pacienții critici vor ajunge la UPU în doar două minute

Spitalul de Urgență din Galați va avea în curând o pistă modernă, pe care vor ateriza elicopterele SMURD.

Dispute majore în industria auto: Comisia pentru buget respinge modificările RCA care dădeau mai mult control asiguratorilor
Stiri actuale
Dispute majore în industria auto: Comisia pentru buget respinge modificările RCA care dădeau mai mult control asiguratorilor

Comisia pentru buget a Camerei Deputaților a aprobat proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern.

Recomandări
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul
Stiri actuale
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

Coaliția de guvernare încearcă să ajungă la o concluzie privind salariul minim pe economie anul viitor - dacă va crește sau nu. Decizia va fi luată de Guvern după consultări cu patronatele și sindicatele.

Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii
Stiri Politice
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale și centrale și a alegerilor din Capitală, dar nu au ajuns la nicio înțelegere în cele două cazuri.

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare
Stiri Politice
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare

Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Octombrie 2025

45:41

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28