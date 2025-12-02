Ultima șansă pentru Vlad Pascu să scape de condamnarea la 10 ani de închisoare. Curtea de Casație va lua o decizie

Vlad Pascu încearcă să scape de condamnarea de zece ani de închisoare printr-o cale extraordinară de atac, aflată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Înalta Curte de Casație și Justiție analizează marți o cerere de recurs în casație depusă de avocații lui Vlad Matei Pascu, condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.﻿ Decizia ICCJ va fi definitivă și vizează reducerea pedepsei.

Curtea de Apel Constanța a menținut, pe 21 august 2025, condamnarea de 10 ani pentru Pascu, măsură stabilită de Judecătoria Mangalia în baza probelor și gravității faptelor. Instanța a subliniat că reacția severă a statului este necesară pentru prevenția unor comportamente periculoase în trafic, care au dus la un accident mortal cu doi tineri decedați și trei răniți grav.﻿

Condamnat în august 2025

Accidentul de la 19 august 2023, pe DN 39 între Vama Veche și 2 Mai, a fost cauzat de vehiculul condus cu viteză excesivă de Pascu care a lovit un grup de pietoni. Autorul a părăsit locul faptei și a fost prins în scurt timp, rezultatele testelor drugtest indicând consum de cocaină, amfetamină și metamfetamină.﻿

Instanța a considerat păstrarea pedepsei proporțională cu urmările și gravitatea faptelor. Nu a fost demonstrată intenția de a ucide, accidentul fiind caracterizat ca imprevizibil.﻿

Vlad Pascu a fost trimis în judecată în octombrie 2023, iar în august 2025 Curtea de Apel a emis sentința definitivă pe această cauză.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













