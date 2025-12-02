Ultima șansă pentru Vlad Pascu să scape de condamnarea la 10 ani de închisoare. Curtea de Casație va lua o decizie

Stiri actuale
02-12-2025 | 11:29
vlad pascu
Pro TV

Vlad Pascu încearcă să scape de condamnarea de zece ani de închisoare printr-o cale extraordinară de atac, aflată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

autor
Mihai Niculescu

Înalta Curte de Casație și Justiție analizează marți o cerere de recurs în casație depusă de avocații lui Vlad Matei Pascu, condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.﻿ Decizia ICCJ va fi definitivă și vizează reducerea pedepsei.

Curtea de Apel Constanța a menținut, pe 21 august 2025, condamnarea de 10 ani pentru Pascu, măsură stabilită de Judecătoria Mangalia în baza probelor și gravității faptelor. Instanța a subliniat că reacția severă a statului este necesară pentru prevenția unor comportamente periculoase în trafic, care au dus la un accident mortal cu doi tineri decedați și trei răniți grav.﻿

Condamnat în august 2025

Accidentul de la 19 august 2023, pe DN 39 între Vama Veche și 2 Mai, a fost cauzat de vehiculul condus cu viteză excesivă de Pascu care a lovit un grup de pietoni. Autorul a părăsit locul faptei și a fost prins în scurt timp, rezultatele testelor drugtest indicând consum de cocaină, amfetamină și metamfetamină.﻿

Instanța a considerat păstrarea pedepsei proporțională cu urmările și gravitatea faptelor. Nu a fost demonstrată intenția de a ucide, accidentul fiind caracterizat ca imprevizibil.﻿

Citește și
Tudor Duma, Maru
Maru, presupusul dealer al lui Vlad Pascu, arestat la domiciliu în cazul morții unui tânăr care s-a drogat în locuința sa

Vlad Pascu a fost trimis în judecată în octombrie 2023, iar în august 2025 Curtea de Apel a emis sentința definitivă pe această cauză.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, condamnare, 2 Mai, inalta curte de casatie si justitie, Vlad Pascu,

Dată publicare: 02-12-2025 11:21

Articol recomandat de sport.ro
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Citește și...
Vlad Pascu încearcă să scape de pedeapsa aspră prin două căi extraordinare de atac. A omorât doi tineri și a rănit alți trei
Stiri actuale
Vlad Pascu încearcă să scape de pedeapsa aspră prin două căi extraordinare de atac. A omorât doi tineri și a rănit alți trei

Vlad Pascu, tânărul condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pentru tragedia de la 2 Mai, solicită rejudecarea dosarului.

Maru, presupusul dealer al lui Vlad Pascu, arestat la domiciliu în cazul morții unui tânăr care s-a drogat în locuința sa
Stiri actuale
Maru, presupusul dealer al lui Vlad Pascu, arestat la domiciliu în cazul morții unui tânăr care s-a drogat în locuința sa

Tudor Duma, zis „Maru”, trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani care s-ar fi drogat în garajul locuinţei sale, va fi plasat în arest la domiciliu, a decis Tribunalul Bucureşti, luni. Decizia poate fi contestată.

Motivarea condamnării definitive a lui Vlad Pascu: Pedeapsa trebuie să fie severă, dar nu a avut intenția de a ucide
Stiri Justitie
Motivarea condamnării definitive a lui Vlad Pascu: Pedeapsa trebuie să fie severă, dar nu a avut intenția de a ucide

Curtea de Apel Constanța a publicat motivarea condamnării lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu doi morți și trei răniți.

Decizie finală în dosarul ”2 Mai”. Daunele pe care trebuie să le plătească Vlad Pascu victimelor sale
Stiri Justitie
Decizie finală în dosarul ”2 Mai”. Daunele pe care trebuie să le plătească Vlad Pascu victimelor sale

Vlad Pascu, autorul tragicului accident de la 2 Mai, în care doi tineri au murit și alți trei au fost răniți, și-a aflat sentința definitivă. Tânărul rămâne cu pedeapsa de 10 ani de închisoare cu executare.

Reacţia părinţilor tinerilor ucişi de Vlad Pascu: E o decizie sfidătoare. Peste trei ani îl vom vedea pe străzi
Stiri actuale
Reacţia părinţilor tinerilor ucişi de Vlad Pascu: E o decizie sfidătoare. Peste trei ani îl vom vedea pe străzi

Părinţii celor doi tineri ucişi în accidentul de la 2 Mai critică dur decizia Curţii de Apel Constanţa de a-l condamna pe Vlad Pascu la doar zece ani închisoare.

Recomandări
Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Ciprian Ciucu: „Este o decizie responsabilă”
Alegeri locale 2025
Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Ciprian Ciucu: „Este o decizie responsabilă”

Vlad Gheorghe, candidat independent, s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. El și-a anunțat susținerea pentru Ciprian Ciucu, candidatul PNL.

Guvernul adoptă proiectul cu amendamente privind pensiile magistraţilor și își asumă răspunderea în Parlament
Stiri Politice
Guvernul adoptă proiectul cu amendamente privind pensiile magistraţilor și își asumă răspunderea în Parlament

Guvernul va aproba luni proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor cu amendamentele depuse de senatori şi deputaţi. Ulterior, Cabinetul Bolojan îşi va angaja răspunderea în faţa Parlamentului pe acest proiect de lege.  

Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”
Protv 30 de ani
Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”

„Nu simți frica atunci, o simți mai târziu, când lucrurile se liniștesc și apar flash-uri”, spune Cătălin Radu Tănase, privind în urmă la mineriada din 1999 – un moment de cumpănă pentru România, dar și pentru el personal.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 02 Decembrie 2025

03:16:58

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28