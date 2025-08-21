Motivarea condamnării definitive a lui Vlad Pascu: Pedeapsa trebuie să fie severă, dar nu a avut intenția de a ucide

21-08-2025
vlad pascu
Curtea de Apel Constanța a publicat motivarea condamnării lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu doi morți și trei răniți.

Claudia Alionescu

Instanța a arătat că pedepsele aplicate nu se modifică față de hotărârea Judecătoriei Mangalia, deoarece reacția de apărare a statului împotriva comportamentelor periculoase în trafic, care pot cauza pierderi de vieți omenești, vătămări corporale și prejudicii materiale importante, trebuie să fie severă și proporțională cu urmările produse, pentru a avea efect preventiv.

Curtea de Apel a constatat totodată că nu s-a demonstrat că Vlad Pascu ar fi acționat cu intenția de a ucide.

Curtea de Apel Constanța a explicat de ce incadrarea corectă este cea de ucidere din culpă, nu de omor:

Curtea constată că, din probele administrate, nu s-a putut demonstra că inculpatul ar fi acționat cu intenția de a ucide. Judecătorul fondului a stabilit, corect în raport cu faptele reținute, că inculpatul este vinovat exclusiv de infracțiunile de ucidere din culpă, respectiv vătămare corporală din culpă.”

Instanța a reținut caracterul imprevizibil, nu voit, al accidentului:

Prezentul accident rutier a fost un eveniment fortuit, imprevizibil, nu voit, așa cum susțineau părțile civile. Inculpatul a acționat asupra autoturismului, accelerând peste limita legală, a părăsit carosabilul, a încălcat marcajul continuu — fapte care corespund obiectiv și subiectiv infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.”

Totodată, Curtea a reținut că martorii au descris comportamentul lui Pascu:

Martorii audiați au arătat încrederea inculpatului în propriile forțe în privința condusului. El le spunea că este un șofer bun, le cerea să aibă încredere și s-a lăudat întreaga seară că va conduce „foarte tare”. A fost oprit anterior de poliție, dar a fost lăsat să plece. Toate acestea nu indică intenția unui rezultat tragic.”

Instanța a concluzionat că Pascu a manifestat lipsă de responsabilitate:

Nu pot fi acceptate argumente cum că era târziu, nu era trafic sau nu era trotuar, deoarece inculpatul a condus cu viteza de 102,86 km/h, pe un sector cu limită de 50 km/h și curbă periculoasă. Vizibilitatea era adecvată, fiind răsăritul, iar traficul era inexistent — într-o sâmbătă între stațiuni supraaglomerate în sezon.”

Magistrații au subliniat că alcoolul în sângele sau urina victimelor nu justifică reducerea pedepsei:

Victimele mergeau pe acostament, deci culpa exclusivă îi revine inculpatului.”

Curtea a considerat că pedeapsa aplicată — la limita maximă prevăzută de lege — corespunde cel mai bine scopurilor preventiv și sancționator:

Această soluție de condamnare la pedeapsa la maximum reprezintă cea mai adecvată reacție în fața pericolului faptei și a periculozității manifestate de inculpat.”

Instanța a menționat și substanțele interzise găsite în organismul lui Pascu:

Pe lângă numeroasele substanțe psihoactive detectate — cocaină și metaboliții săi, metamfetamină, amfetamină, benzodiazepine, tramadol, MDA, MDMA — rezultatul tragic — două decese și trei răniți — agravează fapta. Examinarea clinică a prezentat tulburări de echilibru, incoordonare motorie, dezorientare — efecte clinice sugestive ale consumului recent de substanțe psihoactive.”

Curtea a explicat de ce pedepsele nu au fost modificate, în ciuda tinereții inculpatului:

Chiar dacă inculpatul este tânăr și are sprijin familial, pedepsele rămân nemodificate. Reacția statului la astfel de comportamente periculoase — cu pierderi de vieți, vătămări și prejudicii — trebuie să fie severă, proporțională și exemplară.”

Vlad Pascu a fost condamnat definitiv, joi, la 10 ani de închisoare. Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă.

Avocata agresorului familiei Măruță a cerut internarea bărbatului la psihiatrie. Judecătorul a emis ordin de protecție

21-08-2025

